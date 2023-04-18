7 "Шахидов" по одному объекту: оккупанты ночью терроризировали Снегиревку

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. За ночь оккупанты запустили сразу 7 БПЛА "Шахид" по одному объекту в Снегиревке.

Как отметил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта, ночь в общине снова была неспокойной. В этот раз для атаки враг использовал иранские дроны типа "Шахид".

Читайте также Россия готова применить все, что есть под рукой, – военные рассказали о ракетной угрозе

Попали в объект промышленности

По словам начальника военной администрации, 7 дронов-камикадзе попали в объект промышленной инфраструктуры. Он расположен на территории Снегиревской общины.

К большому сожалению, враг продолжает, и, возможно, будет продолжать обстрелы, поэтому призываю всех быть бдительными. Берегите себя и своих близких,

– обратился он к жителям.

К сожалению, атаки дронами не утихают. Едва ли не каждый день поступает информация о том, что враг наносит удар с помощью беспилотников.

Атаковали полицейских в Херсонской области

Известно, что 15 апреля российские захватчики атаковали сотрудников полиции в Херсонской области. В результате трое правоохранителей получили ранения.

По имеющейся информации, служебный автомобиль полиции попал под удар дронов в микрорайоне Корабел. Машина получила повреждения. Кроме того, атаковали беспилотниками два полицейских автомобиля в Бериславе.

Следует понимать, что запасы крылатых ракет у врага иссякают. Поэтому он постоянно меняет тактику для своих последующих атак.

Чем отличаются нынешние обстрелы

В эфире 24 Канала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила ситуацию. Она заметила, что враг не имеет успехов на поле боя. И это толкает оккупантов не просто наносить удары, а целиться по заминированной ими территории.

Таким образом враг приводит в действие "сюрпризы", которые оставил после себя, когда убегал с правого берега. Гуменюк подчеркнула, что захватчики бьют по сельскохозяйственным угодьям, открытым поверхностям, предприятиям, где они базировались во время оккупации. Они бьют туда, где предполагается максимальная детонация и вред.