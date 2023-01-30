Взрывы в Иране – кто за этим стоит и может ли это сорвать поставки оружия России

В ночь на 29 января военные объекты Ирана в различных провинциях атаковали беспилотниками. Атакам подверглись несколько промышленных объектов, которые используются в интересах Минобороны Ирана. В частности, под атакой оказалось и предприятие, производящее "Шахиды".

Иран уверяет, что вроде бы ничего страшного не произошло, а все атаки были неудачными. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, кто стоит за атаками на Иран, а также при чем здесь Украина.

Обратите внимание Удар по Ирану нанес все же Израиль, – источники WSJ

Атака дронов на Иран: где раздавались взрывы

Около полуночи в Тегеране раздались мощные взрывы, а также в городе слышна стрельба. Кроме того, в небе была замечена боевая авиация. Также известно, что взрывы были слышны еще в нескольких провинциях Ирана. По иронии судьбы, все объекты в стране атаковали дроны-камикадзе. Такие же, как Иран передает России для атак по Украине.

По данным CNN, кроме Тегерана, беспилотники атаковали военный завод в центральном городе Ирана Исфахан. Ночью атаку подтвердил заместитель начальника службы безопасности города Джан-Несари.

Интересно, что Несари сказал, что взрыв нанес определенный вред, "но, к счастью, обошлось без жертв". Позже государственное информационное агентство IRNA сообщило, что взрыв вызвали "маленькие дроны".

Там заверили, что произошла неудачная атака небольших беспилотников против промышленного комплекса Министерства обороны, и, "к счастью, с учетом прогнозов и мер противовоздушной обороны, беспилотники были уничтожены. Благо, эта неудачная атака никого не убила, а крыша комплекса получила незначительные повреждения".

Взрывы произошли на нескольких предприятиях

Впрочем, это было только начало. В целом взрывы произошли на нескольких крупных предприятиях в разных районах Ирана, после чего начались по меньшей мере четыре сильных пожара, сопровождавшихся взрывами.

Известно, что, кроме оборонного предприятия в городе Исфахан, взрывы прогремели также в городе Хой провинции Западный Азербайджан, на нефтехимическом заводе в городе Азершехр и в Кередж, провинция Альборз.

В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией. Также огнем уничтожен автомобиль спасателей. О погибших и пострадавших не сообщается. А вот ситуация на нефтехимическом заводе в городе Азершехр была еще более критической. Известно, что к тушению пожара было привлечено около 25 пожарных машин.

Около 2 ночи взрывы продолжились и была атакована авиабаза Носи в иранском городе Хамадан. Кроме того, сообщается, что атаковали еще несколько военных баз Ирана. В соцсетях сообщалось о взрывах, произошедших в Тегеране и Реште.

И вот самое интересное, что в Минобороны Ирана подтвердили, что якобы только на один из его объектов было совершено нападение с использованием беспилотников. Но в ведомстве подчеркнули, что все угрозы были ликвидированы заранее.

Удар по заводу в Исфахане имел огромный успех

Однако в израильских СМИ несколько иного мнения об атаках. В частности, издание Jerusalem Post со ссылкой на западные разведывательные источники утверждает, что, несмотря на заявления Ирана о неудаче, атака беспилотников на завод по производству оружия в Исфахане имела "огромный успех". Как пишет издание, на территории завода произошло четыре взрыва. Важно отметить, что по данным разведки, на объекте разрабатывается передовое оружие, и ущерб выходит далеко за пределы "незначительного повреждения крыши", о котором заявляет Иран.

При этом, как пишет Jerusalem Post, Израиль не признает свою причастность к инциденту, но большинство западных разведывательных и иранских источников приписывают Моссаду столь же успешные атаки на иранские ядерные объекты в Натанге в июле 2020-го и в апреле 2021 года, еще один ядерный объект в Кередже в июне 2021 года и уничтожение около 120 или больше иранских беспилотников в феврале 2022 года.

Как пишут журналисты, реакция Ирана совпадает с реакцией на аналогичные инциденты. И, что немаловажно, в каждом из этих инцидентов Тегеран сначала пытался сделать вид, что атаки не увенчались успехом, но признавал масштабы ущерба только тогда, когда спутниковые фотографии или другие доказательства попадали в публичную сферу. Следовательно, стоит дождаться доказательств успешности атак.

Взрывы в Иране: при чем здесь Украина

Любопытно, что канал Al Arabiya уже заявил, что эта атака имела целью разрушить предприятия, производившие баллистические ракеты. В то же время, там уверяют, что в ударе принимали участие американские ВВС и военные еще одной страны. Предварительно речь идет совсем не об Израиле, как могли многие подумать. Но о какой именно стране идет речь – неизвестно.

Если подтвердится информация о том, что был уничтожен завод по производству баллистических ракет это хороший сигнал. Ведь это заставит Иран не передавать ракеты России, а концентрировать их запасы у себя.

Вместе с тем, сетью распространяется информация о том, что был уничтожен завод по производству беспилотников "Шахид", которые Россия покупает у Ирана для войны против Украины Однако здесь следует соблюдать осторожность с выводами, ведь, как утверждает издание Jerusalem Post, прямых доказательств этого нет.

Ядерное соглашение и напряженные отношения: какая причина атаки на Иран

Но косвенные доказательства этого все же есть. В частности, рассматривается несколько причин для такой атаки на Иран:

поставкой беспилотников в Россию,

напряженность между Израилем и Ираном,

напряженность между Ираном и международным сообществом из-за ядерного соглашения.

Издание предполагает, что атакуемый завод действительно мог быть связан с производством "Шахидов", потому что неподалеку есть тренировочная база для них.

То есть вопрос того, был ли нанесен удар по заводу по изготовлению беспилотников, пока остается дискуссионным. В то же время, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что таким образом Иран получил счет за то, что помогает России.

Здесь Подоляк подразумевает свой призыв, который он совершил еще в декабре прошлого года, что, мол, нужно уничтожать промышленные объекты по производству оружия в Иране. И тут мы вплотную подошли к тому вопросу – а кто же может стоять за этими взрывами?

Израиль или США: кто стоит за атакой на Иран

Канал Al Arabiya сразу заявил, что якобы Израиль начал операцию по уничтожению военной промышленности Ирана. Следует добавить, что такая новость не может не радовать. Как известно, накануне израильский посол в Германии Рон Просор откровенно заявил, что Израиль на стороне Украины, но его помощь не всегда публична и заметна.

Итак, тут сам по себе напрашивается вывод, что именно Израиль начал операцию против Ирана. Но сам Израиль этого не признает. Кроме того, канал Al Arabiya утверждает, что Израиль начал операцию по уничтожению оборонной промышленности, ссылаясь на слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые он сказал 28 января.

В контексте сказанного премьером следует понимать одну очень простую вещь – это заявление Нетаньяху было сделано после двух терактов в день в его стране. Поэтому далеко не факт, что эти слова были прямой угрозой Ирану и привели к атаке ночью.

Вместе с тем, не стоит забывать, что накануне завершились военные учения США и Израиля, отрабатывавшие возможные сценарии ответа на агрессию Ирана. Не стоит забывать, что несколько дней назад в Белом доме откровенно заявили, что вопрос возобновления ядерного соглашения с Ираном – не ко времени.

Белый дом сосредоточен на том, чтобы разорвать военное сотрудничество Ирана и России. Вдобавок оказалось, что с рабочим визитом в Израиль вдруг прибыл глава ЦРУ. Но следует подчеркнуть, что Иерусалим не признает операции в Иране, хотя WSJ утверждает, что это все-таки работа Израиля.

Говорить о бессмысленной версии относительно того, что беспилотники летели из Азербайджана, которую сейчас разгоняют россияне – даже не стоит. А вот версию самого Ирана обсудить следует.

Версия Ирана самая интересная

Минобороны Ирана еще ночью заявило, что нападение на одно из учреждений Минобороны в Исфахане было совершено террористической организацией моджахедов.

Израиль якобы оказал им разведывательную помощь. Организация иранских моджахедов – это сила, объединяющая все оппозиционные силы Ирана, выступающие против действующего режима.

В контексте последних протестов в Иране она актуализировалась. А еще у нее свое военное крыло. И только Иран и Ирак признают его террористической организацией. Так что если за взрывами действительно стоят моджахеды – это еще интереснее.