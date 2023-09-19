Россияне направили на Запад страны около 18 ударных БПЛА. В результате атаки уничтожено 3 складских помещения. Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия КАРИТАС-СПЕС.
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Сгорело производственное помещение и окна
Один из "Шахедов" во время атаки во Львов попал в польский завод Fakro, расположенный на улице Городоцкой на выезде из города. Президент компании Ришард Флорек заявил, что в результате удара полностью сгорело производственное помещение и около 2 тысяч окон.
Сейчас сложно оценить ущерб. На складе было две тысячи окон. Одно стоит тысячу злотых, то есть ущерб в два миллиона злотых. Если включить стоимость помещения, то выходит 10 миллионов злотых,
– заявил Флорек.
К счастью, никто из сотрудников завода не пострадал. В настоящее время руководство поддерживает связь с членами команды, а во Львов прибыл представитель из Польши.
Флорек также заявил, что польский завод не рассчитывает на компенсацию, ведь в условиях военного положения страхование не действует.
Атака "Шахедов" во Львов: коротко
- Во Львове 19 сентября около 04:00 объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных БПЛА "Шахед". Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что, по предварительным данным, в направлении западных регионов направили 18 дронов-камикадзе. Воздушное командование "Запад" сбило 15 из них, 7 дронов было сбито уже непосредственно над Львовом.
- На месте падения обломков во Львове загорелся пожар в складских помещениях на площади более 9 тысяч квадратов. Над ликвидацией последствий атаки работало около 125 спасателей и более 30 единиц спецтехники.
- В результате атаки во Львове погиб 32-летний мужчина, еще два человека – получили ранения. Среди пострадавших – 26-летний работник склада, которого удалось спасти из-под завалов, и 68-летний мужчина. Пока они получают всю необходимую медицинскую помощь.