Атака "Шахидов" во Львовской области: 3 дрона сбили ПВО, еще 3 попали в Яворовском районе

Ночью 18 марта Россия актировала Львовскую область дронами-камикадзе. Местные власти рассказали о последствиях вражеской атаки.

О ситуации в регионе рассказал руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам около часа ночи Россия атаковала Львовщину дроны-камикадзе типа Shahed 136.

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Последствия вражеской атаки

По информации Козицкого, россияне выпустили 6 БПЛА по Львовской области.

Три сбили наши Силы ПВО. Спасибо ППК "Запад". Вы спасли много жизней и много человеческого имущества. Это была очень сложная задача, ведь дроны летят низко,

– отметил он.

Еще три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе. Помещения повреждены. К счастью, пострадавших нет.

Глава ОВА поблагодарил всех, кто не проигнорировал опасность.

"Благодарю всех, кто понимает, что во время воздушной тревоги и до официальных сообщений нельзя публиковать точные координаты, где вы слышите звуки якобы взрывов, снимать и распространять фото и видео. Берегите себя и близких. Чем больше враг беспокоится, тем ближе наша победа", – добавил Козицкий

Ночная атака дронами

Как сообщило Командование воздушных сил ВСУ, около 21:00 17 марта войска РФ атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Атаку провели по нескольким направлениям: с восточного побережья Азовского моря и Брянской области. В общей сложности удалось сбить 11 из 16 дронов. Из них в областях на Западе Украины уничтожили 4 дрона.

Иранские "Шахиды" летели, в том числе, на Киев. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. В КГВА рассказали, что все вражеские цели удалось уничтожить.

Также силы ПВО сработали в Хмельницкой и Житомирской областях. Около 22:00 взрывы прогремели на Днепропетровщине – в Днепре и Новомосковске. В небе над областным центром местные видели зарево.