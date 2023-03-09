В Житомире после ночных ударов "шахидами" нет света и воды в большинстве домов

Российские оккупанты в ночь на 9 марта атаковали Украину ракетами. В ход пошли и иранские дроны. В результате в Житомире нет света и воды в большинстве домов.

Как рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин, враг атаковал город с помощью иранских беспилотников.

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Известно, что враг нанес удар по Житомиру "шахидами", попав в подстанцию. В результате город остался без света и воды.

В Житомире отсутствует вода и электроэнергия в некоторых домах. Ситуация сложная, но, предварительно, пострадавших нет,

– сказал мэр города.

Добавим, что российские военные нанесли ракетный удар по Украине. Известно, что прилеты по энергообъектам зафиксировали в 10 областях нашего государства. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты предсказуемо атаковали объекты энергетической инфраструктуры

По ее словам, враг делал все для того, чтобы усыплять нашу бдительность. К примеру, оккупанты пытались, заведя все ракетоносители в пункты базирования, сделать вид, что ничего не происходит.

В течение ночи 9 марта враг совершил 81 пуск ракет, из них 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 6 пусков Х-47 "Кинжал".