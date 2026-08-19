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24 Канал Новости Украины Российские дроны снова нацелились на Украину, под атакой Криворожья: где существует угроза удара
19 августа, 21:40
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Обновлено - 22:04, 19 августа

Российские дроны снова нацелились на Украину, под атакой Криворожья: где существует угроза удара

Татьяна Бабич

Вражеские войска в очередной раз запустили беспилотники в направлении украинских городов и сел. В связи с угрозой атаки в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае угрозы для вашего региона. 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ собрал информацию о передвижении воздушных целей.

Что известно о российской атаке?

Обратите внимание! Оперативно об тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где объявлена тревога: следите на карте

 

22:07, 19 августа

  • Реактивный БПЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, курс на север,
  • Реактивный БПЛА в Харьковской области, курс на Люботин.
22:05, 19 августа

УАБы на востоке Харьковской области.

22:04, 19 августа

Реактивный БПЛА к югу от Кривого Рога, курс северо-западный.

21:59, 19 августа

Взрывы во время воздушной тревоги прогремели на юге Криворожья

21:55, 19 августа

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Днепропетровскую область (Синельниковский район)

21:55, 19 августа

Реактивные БПЛА на востоке Черниговской области (Сребное/Талалаевка), курс южный/юго-западный.

21:30, 19 августа

УАБы в Запорожскую область.

21:29, 19 августа

БПЛА на юге Харьковской области, курс на запад.

БПЛА на юге Николаевской области.

21:28, 19 августа

20:27, 19 августа

БПЛА, следующий курсом на Кременчуг с востока.

БПЛА, следующий в направлении Харькова с севера.

20:08, 19 августа

Враг нанес удар по Херсону

Россияне обстреляли центр Херсона, поэтому пострадал 50-летний мужчина.

Он получил взрывную травму, контузию и множественные ранения ног и живота.

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Война России с Украиной Воздушные силы ВСУ
Воздушная тревога Дроны Атака дронами-камикадзе