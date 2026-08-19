Российские дроны снова нацелились на Украину, под атакой Криворожья: где существует угроза удара

Вражеские войска в очередной раз запустили беспилотники в направлении украинских городов и сел. В связи с угрозой атаки в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае угрозы для вашего региона. 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ собрал информацию о передвижении воздушных целей.

Что известно о российской атаке?

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Где объявлена тревога: следите на карте