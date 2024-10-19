Не похожи на "Шахеды" по форме и звуку: над Киевом заметили новые вражеские дроны

Ночью 19 октября россияне атаковали украинскую столицу ударными дронами. Местные телеграм-каналы пишут, что БПЛА, которые враг запустил по Киеву, были не похожи на "Шахедов".

Воздушная тревога, связанная с угрозой ударных беспилотников, длилась в Киеве более 3,5 часов. В городе слышали взрывы. Это была работа украинской ПВО.

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Россияне запустили на Киев неизвестные дроны

Уже утром в КГВА рассказали, что БПЛА атаковали столицу с разных направлений. "Силы обороны обезвредили все российские дроны, которые угрожали Киеву", – уточнила власть.

Тем временем местные телеграм-каналы публикуют кадры, на которых зафиксирован пролет вражеских беспилотников над городом. Отмечается, что эти "мопеды" издают отличный звук от традиционного гудения "Шахедов". Также, пишут паблики, внешне эти БПЛА не похожи на иранские дроны.

Стоит дождаться официальной информации, которая подтвердит или опровергнет пролет "неизвестных" БПЛА над столицей.

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"Новые" БПЛА выдают отличный от "Шахедов" звук: смотрите видео

К слову, в КГВА уточнили, что в результате атаки в Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности. В Дарницком районе

обломками повреждены авто, фасады нескольких домов, балконы, выбиты окна. Значительные повреждения получило помещение одного из ресторанов.