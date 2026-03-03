Россия запустила более 130 ударных БпЛА: сколько удалось сбить и есть ли попадания

Вечером и ночью вражеские войска снова терроризировали Украину беспилотниками различных типов, в частности "Шахед", "Гербера", "Италмас". В целом Россия запустила 136 дронов. Несмотря на высокую результативность сбивания БпЛА, на некоторых локациях все же произошли попадания.

О работе по уничтожению вражеских целей и зафиксированных попаданиях сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:00, силы противовоздушной обороны смогли обезвредить 127 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны. Около 80 из запущенных БпЛА составляли "Шахеды".

Беспилотники летели по разным направлениям:

Курск;

Приморско-Ахтарск;

Гвардейское, что на ТОТ АР Крым.

В то же время зафиксировано попадание 5 ударных дронов на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.



Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА,

– отметили в Воздушных силах.

Кстати, советник министра обороны по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что россиянам не удалось создать унифицированную MESH-сеть модемов для всех беспилотников, которые он применяет в войне против Украины. Несмотря на совместного производителя и одинаковые частоты, малые БПЛА остаются несовместимыми с другими типами дронов.

