Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия запустила более 130 ударных БпЛА: сколько удалось сбить и есть ли попадания
3 марта, 09:17
3
Обновлено - 09:33, 3 марта

Россия запустила более 130 ударных БпЛА: сколько удалось сбить и есть ли попадания

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Россия запустила 136 ударных беспилотников, из которых ПВО Украины сбило 127.
  • При этом обойтись без попаданий, к сожалению, не удалось.

Вечером и ночью вражеские войска снова терроризировали Украину беспилотниками различных типов, в частности "Шахед", "Гербера", "Италмас". В целом Россия запустила 136 дронов. Несмотря на высокую результативность сбивания БпЛА, на некоторых локациях все же произошли попадания.

О работе по уничтожению вражеских целей и зафиксированных попаданиях сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также Украина освободила 9 населенных пунктов, а россияне жалуются из-за отсутствия выплат: карты ISW

Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:00, силы противовоздушной обороны смогли обезвредить 127 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны. Около 80 из запущенных БпЛА составляли "Шахеды".

Беспилотники летели по разным направлениям: 

  • Курск;
  • Приморско-Ахтарск;
  • Гвардейское, что на ТОТ АР Крым.

В то же время зафиксировано попадание 5 ударных дронов на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.


Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. 

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА,
– отметили в Воздушных силах.

Кстати, советник министра обороны по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что россиянам не удалось создать унифицированную MESH-сеть модемов для всех беспилотников, которые он применяет в войне против Украины. Несмотря на совместного производителя и одинаковые частоты, малые БПЛА остаются несовместимыми с другими типами дронов. 

Где гремели взрывы в последнее время? 

  • В ночь на 3 марта Одесская область оказалась под ударом дронов-камикадзе. В результате атаки получили повреждения объекты портовой инфраструктуры и транспортной отрасли. 

  • В частности, пострадал склад для хранения сухих грузов, были повреждены контейнеры на территории логистических площадок, а в административных помещениях вылетели стекла. 

  • Утром 3 марта взрывы прогремели и в Николаеве, туда двигалась скоростная цель. 

  • А накануне, 2 марта, было громко также в Киеве и на территории области. Тогда силы противовоздушной обороны отрабатывали по российским беспилотникам.