Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

Атака началась еще вечером 19 сентября и продолжалась всю ночь. Всего оккупанты запустили 138 ударных дронов, среди которых были "Шахеды", "Герберы" и беспилотники-имитаторы "Пародия". При этом половина запущенных аппаратов оказалась реактивной.

Враг запускал беспилотники из российских городов Орел и Миллерово, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма. Отбивать массированное нападение пришлось авиации, зенитным ракетным войскам, подразделениям радиоэлектронной борьбы и мобильным огневым группам.

По состоянию на 08:00 утра украинским защитникам удалось сбить или подавить 101 вражеский дрон. Однако без последствий не обошлось: военные зафиксировали попадания в 17 точках. Кроме того, еще в пяти местах упали обломки сбитых аппаратов. В ведомстве предупредили, что боевые действия продолжаются, ведь в небе еще остаются вражеские цели.



Как отработала ПВО / Инфографика ПС ВСУ

В последние недели Россия существенно усилила дронный террор над украинскими городами. Напомним, 19 сентября защитники уничтожили 141 цель в ходе комбинированного удара ракетами и 174 беспилотниками.

Также известно, что вечером 20 сентября российские войска нанесли удар по торговому центру "Новый континент" в Днепре, в результате чего в здании вспыхнул масштабный пожар. По данным местных властей, известно о пяти пострадавших.