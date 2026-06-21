"Шахеды" в очередной раз нацелились на Украину: куда летят дроны
Войска страны-агрессора не прекращают атаки на украинские города. Из-за угрозы ударов беспилотников в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ отслеживают ситуацию в небе над Украиной. Об опасности, связанной с передвижением вражеских целей, пишут и мониторинговые сообщества. "24 Канал" собрал всю известную на данный момент информацию.
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Что известно об атаке?
Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления тревоги в вашем регионе. Отслеживайте движение БПЛА с помощью интерактивной онлайн-карты.
Где объявлена тревога: смотрите на карте
БПЛА к северу от Кривого Рога, курс на запад. БПЛА в Сумской области, направляющийся в сторону Тростянец с востока. БПЛА на Харьков с севера. Группа БПЛА направляется на Харьков с севера.
БПЛА к северу от Кривого Рога, курс на запад.
БПЛА в Сумской области, направляющийся в сторону Тростянец с востока.
БПЛА на Харьков с севера.
Группа БПЛА направляется на Харьков с севера.