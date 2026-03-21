Более 150 ударных дронов атаковали Украину: есть ли попадания и сколько целей удалось сбить

В течение ночи 21 марта российские войска запустили по Украине 154 БпЛА, в частности типа "Шахед", "Гербера", "Италмас". Несмотря на эффективную работу сил ПВО, иногда произошли попадания.

О последствиях вражеской атаки беспилотников рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также Саратов, Энгельс, Тольятти и даже Крым: вражеские объекты подверглись массированным воздушным ударам

Как ПВО отработала по российским целям?

Российские дроны летели из нескольких направлений:

Орел;

Курск;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск;

Гвардейское.

Отметим, что около 90 из 154 запущенных дронов составляли "Шахеды".

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 148 вражеских БпЛА,

– говорится в сообщении Воздушных сил.

При этом есть и попадание 5 дронов на 4 локациях. К тому же обломки сбитых БпЛА плавали еще на 7 локациях.



Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

В то же время, стоит заметить наличие в воздушном пространстве нескольких вражеских дронов, поэтому военные призывают соблюдать правила безопасности.

Кстати, о последствиях российских обстрелов сообщали в нескольких регионах. В частности, после ударов окупантов Чернигов остался обесточен. Проблемы с электроснабжением фиксировали и в Николаевской области. Также враг ударил по Запорожье, в результате чего погибли два человека.

А что происходит в России?