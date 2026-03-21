Более 150 ударных дронов атаковали Украину: есть ли попадания и сколько целей удалось сбить
В течение ночи 21 марта российские войска запустили по Украине 154 БпЛА, в частности типа "Шахед", "Гербера", "Италмас". Несмотря на эффективную работу сил ПВО, иногда произошли попадания.
О последствиях вражеской атаки беспилотников рассказали в Воздушных силах ВСУ.
Как ПВО отработала по российским целям?
Российские дроны летели из нескольких направлений:
- Орел;
- Курск;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск;
- Гвардейское.
Отметим, что около 90 из 154 запущенных дронов составляли "Шахеды".
По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 148 вражеских БпЛА,
– говорится в сообщении Воздушных сил.
При этом есть и попадание 5 дронов на 4 локациях. К тому же обломки сбитых БпЛА плавали еще на 7 локациях.
Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
В то же время, стоит заметить наличие в воздушном пространстве нескольких вражеских дронов, поэтому военные призывают соблюдать правила безопасности.
Кстати, о последствиях российских обстрелов сообщали в нескольких регионах. В частности, после ударов окупантов Чернигов остался обесточен. Проблемы с электроснабжением фиксировали и в Николаевской области. Также враг ударил по Запорожье, в результате чего погибли два человека.