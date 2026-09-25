Более 160 БПЛА провели атаки на Украину в течение дня: зафиксированы десятки попаданий

В течение дня 25 сентября Россия запускала по Украине ударные беспилотники. Силы ПВО сумели сбить более 120 целей.

Более 70 дронов были реактивными. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

Непрерывный террор гражданского населения продолжался с самого утра до вечера 25 сентября. За это время оккупанты применили 162 ударных БпЛА, среди которых были реактивные беспилотники, а также дроны типа "Гербера" и "Бандероль".

Украинским защитникам удалось сбить/подавить 127 враждебных целей. Военные уточнили, что им удалось сбить 44 реактивных БПЛА из 76.

Несмотря на результативную работу защитников, избежать последствий не удалось. Зафиксированы попадания на 27 различных локациях, а еще в 4 местах упали обломки сбитых дронов.

На вечер в воздушном пространстве страны все еще фиксировали движение нескольких ударных беспилотников. Воздушные силы призывали не игнорировать тревогу.

Отметим, что в ночь на 25 сентября Россия выпустила по Украине почти три сотни дронов. Тогда силы ПВО сбили 267 целей.