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24 Канал Новости Украины Россияне вновь запустили "Шахеды", под ударом оказался Харьков: где еще существует угроза атаки
31 июля, 22:23
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Россияне вновь запустили "Шахеды", под ударом оказался Харьков: где еще существует угроза атаки

Татьяна Бабич

Вечером 31 июля вражеские войска запустили в сторону Украины ударные дроны. Так, в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Ситуацию в украинском воздушном пространстве контролируют Военно-воздушные силы ВСУ. О возможных угрозах сообщают также мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал основную информацию о передвижениях российских БПЛА.

Что известно о вражеской атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Куда летят дроны?

 

22:53, 31 июля

Отражение угрозы применения баллистического оружия.

22:37, 31 июля

Угроза применения баллистического оружия с востока.

22:24, 31 июля

УАБы в Запорожье.

22:22, 31 июля

21:54, 31 июля

БПЛА на севере Сумской области – курс на юг.

21:45, 31 июля

Ударный БПЛА в направлении Харькова с севера.

21:19, 31 июля

Россияне нанесли удар по Харькову

В результате обстрела Немишлянского района города есть раненые.

Речь идет о женщинах в возрасте 41, 47 и 71 года.

Пострадавшие госпитализированы. Им оказывается медицинская помощь.

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Воздушные силы ВСУ
Воздушная тревога Дроны Атака дронами-камикадзе