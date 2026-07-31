Россияне вновь запустили "Шахеды", под ударом оказался Харьков: где еще существует угроза атаки

Вечером 31 июля вражеские войска запустили в сторону Украины ударные дроны. Так, в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Ситуацию в украинском воздушном пространстве контролируют Военно-воздушные силы ВСУ. О возможных угрозах сообщают также мониторинговые сообщества. 24 Канал собрал основную информацию о передвижениях российских БПЛА.

Что известно о вражеской атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Куда летят дроны?