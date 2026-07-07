В ночь на 7 июля (начиная с 18:00 6 июля) российские оккупанты совершили очередную масштабную атаку на украинские города. Как сообщили в Воздушных силах ВС Украины, враг запустил в общей сложности 123 ударных беспилотных летательных аппарата различных типов.

Смотрите также : Враг атаковал Кривой Рог: дрон попал в объект гражданской инфраструктуры, возник пожар

Откуда летели дроны и как работала ПВО?

Как обычно, захватчики применили не только привычные ударные БПЛА типа "Шахед" (в частности, их реактивные модификации), но и дроны "Гербера", "Италмас" и специальные беспилотники-имитаторы типа "Пародия". Запуски осуществлялись со многих направлений одновременно.

В частности, зафиксированы пуски из российских городов Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, Шаталова, Миллерова, а также из временно оккупированного Донецка и мыса Чауда в Крыму.

Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороне удалось сбить и подавить 108 вражеских БПЛА на севере, юге, в центре и на востоке страны. К сожалению, зафиксировано попадание 12 ударных дронов в 10 точках, а также падение обломков сбитых беспилотников в 5 точках.



Работа украинской ПВО / Фото Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о предыдущих массированных атаках?

Это уже не первая попытка врага измотать украинскую систему противовоздушной обороны с помощью такого количества беспилотников.

В частности, в ночь на 6 июля враг нанес массированный комбинированный удар по Украине, задействовав рекордные 419 средств воздушного нападения. Тогда основным направлением удара был Киев.

Буквально несколькими днями раньше, ночью 2 июля, столица тоже находилась под массированным обстрелом. Разрушение после атаки фиксировали сразу в нескольких районах города. В течение 3 суток спасатели проводили аварийно-спасательные работы на месте разрушенных российским ударом домов. Так, в результате той атаки на столицу погиб 31 человек, еще 102 получили ранения.