Россия снова запустила ударные дроны, в Киеве ракетная угроза: где самая большая опасность обстрела

Вражеские войска проводят атаки на украинские города ударными беспилотниками. В связи с этим в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

24 Канал, ссылаясь на данные Воздушных сил ВСУ и мониторинговых сообществ, отслеживает передвижение российских целей в небе над Украиной.

Куда летят вражеские дроны?

Прежде всего призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги.

Где объявлена тревога: смотрите на карте