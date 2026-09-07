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24 Канал Новости Украины Россия снова запустила ударные дроны, в Киеве ракетная угроза: где самая большая опасность обстрела
7 сентября, 19:43
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Россия снова запустила ударные дроны, в Киеве ракетная угроза: где самая большая опасность обстрела

Татьяна Бабич

Вражеские войска проводят атаки на украинские города ударными беспилотниками. В связи с этим в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

24 Канал, ссылаясь на данные Воздушных сил ВСУ и мониторинговых сообществ, отслеживает передвижение российских целей в небе над Украиной.

Куда летят вражеские дроны?

Прежде всего призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

 

20:59, 07 сентября

20:56, 07 сентября

Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется в сторону Василькова.

20:45, 07 сентября

Киев: реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях!

20:44, 07 сентября

Реактивный БПЛА в направлении Киева/Вышгорода с севера.

20:43, 07 сентября

Реактивный БПЛА в направлении Черноморска/Лиманки из акватории Черного моря.

20:40, 07 сентября

Реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении населенного пункта Великая Димерка в Киевской области.

20:36, 07 сентября

20:30, 07 сентября

Реактивный БПЛА в районе Славутича, направляющийся в сторону Киевской области.

20:30, 07 сентября

20:28, 07 сентября

Реактивный БПЛА в Киевской области, курс на Переяслав.

20:25, 07 сентября

20:20, 07 сентября

Реактивные БПЛА в Винницкой области, маршрут н.п. Немиров/Вороновица.

20:15, 07 сентября

20:14, 07 сентября

20:09, 07 сентября

20:08, 07 сентября

20:04, 07 сентября

Реактивные БПЛА на юге Винницкой области, мимо Бершадя курсом на северо-запад.

19:54, 07 сентября

Реактивные БПЛА в районе Семеновки (Полтавская область) курсом на Черкасскую область.

19:53, 07 сентября

Реактивные БПЛА в Винницкой области, курс на н.п. Немиров/Брацлав.

19:50, 07 сентября

19:44, 07 сентября

Реактивный БПЛА в районе Тростянца (Винницкая область), курс – северный.

19:43, 07 сентября

БПЛА над Сумами и Харьковом с севера.

19:42, 07 сентября

19:42, 07 сентября

Риск запуска крылатых ракет в сторону Киева.

19:35, 07 сентября

19:20, 07 сентября

19:17, 07 сентября

Реактивный БПЛА в районе Баштанки, движется на запад в направлении Вознесенска.

19:15, 07 сентября

БПЛА на востоке Днепропетровской области – курсом на Петропавловку, Павлоград.

19:13, 07 сентября

Реактивный БПЛА на западе Днепропетровской области, курс на север (мимо населенного пункта Широкое).

19:10, 07 сентября

Реактивные БПЛА на севере Черниговской области над Городней и в западном направлении.