Россия снова запустила ударные дроны, в Киеве ракетная угроза: где самая большая опасность обстрела
Вражеские войска проводят атаки на украинские города ударными беспилотниками. В связи с этим в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
24 Канал, ссылаясь на данные Воздушных сил ВСУ и мониторинговых сообществ, отслеживает передвижение российских целей в небе над Украиной.
Куда летят вражеские дроны?
Прежде всего призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги.
Где объявлена тревога: смотрите на карте
Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется в сторону Василькова. Киев: реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях! Реактивный БПЛА в направлении Киева/Вышгорода с севера. Реактивный БПЛА в направлении Черноморска/Лиманки из акватории Черного моря. Реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении населенного пункта Великая Димерка в Киевской области. Реактивный БПЛА в районе Славутича, направляющийся в сторону Киевской области. Реактивный БПЛА в Киевской области, курс на Переяслав. Реактивные БПЛА в Винницкой области, маршрут н.п. Немиров/Вороновица. Реактивные БПЛА на юге Винницкой области, мимо Бершадя курсом на северо-запад. Реактивные БПЛА в районе Семеновки (Полтавская область) курсом на Черкасскую область. Реактивные БПЛА в Винницкой области, курс на н.п. Немиров/Брацлав. Реактивный БПЛА в районе Тростянца (Винницкая область), курс – северный. БПЛА над Сумами и Харьковом с севера. Риск запуска крылатых ракет в сторону Киева. Реактивный БПЛА в районе Баштанки, движется на запад в направлении Вознесенска. БПЛА на востоке Днепропетровской области – курсом на Петропавловку, Павлоград. Реактивный БПЛА на западе Днепропетровской области, курс на север (мимо населенного пункта Широкое). Реактивные БПЛА на севере Черниговской области над Городней и в западном направлении.
Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется в сторону Василькова.
Киев: реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях!
Реактивный БПЛА в направлении Киева/Вышгорода с севера.
Реактивный БПЛА в направлении Черноморска/Лиманки из акватории Черного моря.
Реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении населенного пункта Великая Димерка в Киевской области.
Реактивный БПЛА в районе Славутича, направляющийся в сторону Киевской области.
Реактивный БПЛА в Киевской области, курс на Переяслав.
Реактивные БПЛА в Винницкой области, маршрут н.п. Немиров/Вороновица.
Реактивные БПЛА на юге Винницкой области, мимо Бершадя курсом на северо-запад.
Реактивные БПЛА в районе Семеновки (Полтавская область) курсом на Черкасскую область.
Реактивные БПЛА в Винницкой области, курс на н.п. Немиров/Брацлав.
Реактивный БПЛА в районе Тростянца (Винницкая область), курс – северный.
БПЛА над Сумами и Харьковом с севера.
Риск запуска крылатых ракет в сторону Киева.
Реактивный БПЛА в районе Баштанки, движется на запад в направлении Вознесенска.
БПЛА на востоке Днепропетровской области – курсом на Петропавловку, Павлоград.
Реактивный БПЛА на западе Днепропетровской области, курс на север (мимо населенного пункта Широкое).
Реактивные БПЛА на севере Черниговской области над Городней и в западном направлении.