"Шахеды" снова нацелились на украинские города и села: где есть угроза удара

Российская армия продолжает терроризировать Украину дронами. Из-за угрозы ударных БпЛА для части областей объявили воздушную тревогу.

Ситуацию в небе над Украиной мониторят в Воздушных силах ВСУ. 24 Канал собрал важнейшую информацию о движении вражеских целей.

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Что известно о российской атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.

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