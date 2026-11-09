Россия атаковала Украину сотнями БпЛА: сколько попаданий

В ночь на 9 ноября российская армия запустила по Украине 317 ударных дронов различных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 276 вражеских беспилотников, в том числе более 80 реактивных аппаратов.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, противник запускал дроны из районов российских городов Брянска, Орела, Курска, Приморско-Ахтарска, Шаталова и Миллерово. Также запуски фиксировались из временно оккупированного Донецка и крымских населенных пунктов Чауда и Гвардейское.

Что известно об атаке

Для отражения нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Защитники неба ликвидировали 271 вражеский беспилотник Shahed, среди которых 81 дрон имел реактивный двигатель. Кроме того, защитники обезвредили 5 аппаратов других модификаций, в частности S8000 "Бандероль"/"Дань-Т" и "Гербера".

В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения оккупантов по 31 локации, а падение обломков сбитых целей произошло еще на 9 локациях.

Военные отметили, что по состоянию на утро несколько вражеских дронов остаются в воздушном пространстве – атака продолжается. Уже известно о первых последствиях, в частности, взрывы раздавались в Хмельницком. Тамповрежденные дома, возник пожар.