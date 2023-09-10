Перешли от шин на другой уровень: россияне строят странные сооружения на аэродромах

Российские оккупанты продолжают удивлять своими попытками защитить военные самолеты от ударных дронов. В этот раз захватчики создали большие постройки.

Военный эксперт и волонтер Conflict Intelligence Team с псевдонимом Tatarigami_UA прокомментировал новое "изобретение" россиян. Он также поделился кадрами в соцсетях.

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Что придумали оккупанты

По словам волонтера, эти фотографии опубликовал один из российских телеграм-каналов, посвященных военной авиации. На кадрах изображены установки, предназначенные для защиты самолетов оккупантов от атак дронов. На фото можно увидеть железные сооружения, держащие натянутую над военным транспортом сетку.

Ждем, пока они (россияне – 24 Канал) откроют существование ангаров,

– написал он.

Визуально эти сооружения напоминают каркас ангара / Фото из соцсетей

Россияне использовали странное инженерное решение / Фото из соцсетей

Россияне используют шины для защиты

Недавно ВСУ успешно атаковали беспилотниками несколько военных аэродромов россиян. Некоторые самолеты были уничтожены, другие получили повреждения. Этот транспорт оккупанты использовали для убийства украинцев и нанесения вреда нашей инфраструктуре.

После этого захватчики начали обкладывать свои самолеты автомобильными шинами в надежде защитить их от атак дронов. Недавно в соцсетях появились спутниковые снимки, подтверждающие эту информацию.

Что говорят эксперты о "находчивости" россиян