Перешли от шин на другой уровень: россияне строят странные сооружения на аэродромах
Источник:Tatarigami_UA
Российские оккупанты продолжают удивлять своими попытками защитить военные самолеты от ударных дронов. В этот раз захватчики создали большие постройки.
Военный эксперт и волонтер Conflict Intelligence Team с псевдонимом Tatarigami_UA прокомментировал новое "изобретение" россиян. Он также поделился кадрами в соцсетях.
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Что придумали оккупанты
По словам волонтера, эти фотографии опубликовал один из российских телеграм-каналов, посвященных военной авиации. На кадрах изображены установки, предназначенные для защиты самолетов оккупантов от атак дронов. На фото можно увидеть железные сооружения, держащие натянутую над военным транспортом сетку.
Ждем, пока они (россияне – 24 Канал) откроют существование ангаров,
– написал он.
Россияне используют шины для защиты
Недавно ВСУ успешно атаковали беспилотниками несколько военных аэродромов россиян. Некоторые самолеты были уничтожены, другие получили повреждения. Этот транспорт оккупанты использовали для убийства украинцев и нанесения вреда нашей инфраструктуре.
После этого захватчики начали обкладывать свои самолеты автомобильными шинами в надежде защитить их от атак дронов. Недавно в соцсетях появились спутниковые снимки, подтверждающие эту информацию.
Что говорят эксперты о "находчивости" россиян
- Ранее Tatarigami_UA насмехался над тем, как россияне используют эти шины. Волонтер шутливо назвал их новой бюджетной версией заменителя взрывной динамической защиты ERA.
- Недавно военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Каналу объяснил, почему россияне обложили шинами свои Ту-95. По его словам, оккупанты таким образом пытаются прикрыть от поражающих элементов топливные баки на самолетах и уменьшить площадь поражений при попадании беспилотников.
- Напомним, аналитики CNN предположили, что россияне с помощью шин хотели уменьшить видимость самолетов ночью. Они назвали это решение сомнительным и напомнили о существовании инфракрасных камер.