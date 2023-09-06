Покрышки якобы уродуют тепловую сигнатуру самолета, и ракеты их "не узнают". Однако военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Канала, которое возможно назначение шин на поверхности самолета.

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Пытаются уменьшить площадь поражений

Он заметил, что Ту-95 размещении на дальности более 1000 км от границы с Украиной. Ни одна ракета, имеющая на вооружении Силы обороны, это расстояние не преодолеет.

Тем более, что тепловая сигнатура все равно заметна, ведь довольно большие части самолета все равно нагреваются в частности от солнца. Поэтому причина не в этом,

– отметил Свитан.

Летчик-инструктор обратил внимание на расположение покрышек на корпусе самолета. На фото очень ясно видно, что под шинами расположены топливные баки.

Причем топливные баки оканчиваются в полукрыльях и именно на тех местах размещения покрышки. Также на корпусе самолета, где есть накладные топливные баки. Поэтому вероятнее всего таким образом россияне прикрывают от поражающих элементов беспилотников топливные баки.

– предположил он.

Само топливо может загореться при поражении самолета. Почти все борта стоят на аэродромах с полными баками, потому что вода концентрируется в воздухе в пару, и для того чтобы она не попала в систему топливоснабжения, самолеты постоянно стоят с полными топливными баками.

Летчик-инструктор объяснил, в чем причина размещения шин на российских самолетах: смотрите видео

Стратегический бомбардировщик ТУ-22 вмещает более 50 тонн авиационной керосина – это железнодорожная цистерна. ТУ-160 – 3 цистерны под 170 тонн, а ТУ-195 – от 50 до 100 тонн.

"И это главная причина, по которой россияне прикрывают свои самолеты покрышками. Они пытаются защитить от поражающих элементов топливные баки, чтобы уменьшить площадь поражений", – отметил Роман Свитан.

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Важно! По мнению производителя дронов One Way Aerospace (их имели на вооружении ВСУ) Франсиско Серра-Мартинса, россияне, размещая шины на поверхности самолетов, пытаются "снизить тепловую сигнатуру незащищенных средств стратегической авиации", расположенные на аэродромах. Однако он заверил, что их все равно будут рассмотрены под инфракрасными камерами.

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