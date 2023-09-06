Покришки нібито знижують теплову сигнатуру літаків, і ракети їх "не впізнають". Однак військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, яке ймовірне призначення шин на поверхні літака.

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Намагаються зменшити площу уражень

Він зауважив, що Ту-95 розміщенні на дальності понад 1000 кілометрів від кордону з Україною. А жодна ракета, які мають на озброєнні Сили оборони, цю відстань не здолає.

Тим більш, теплова сигнатура все одно помітна, адже доволі великі частини літака все одно нагріваються зокрема від сонця. Тому причина не в цьому,

– зазначив Світан.

Льотчик-інструктор звернув увагу на розташування покришок на корпусі літака. На фото дуже чітко видно, що під шинами розташовані паливні баки.

Причому паливні баки закінчуються в полукрилах і саме на тих місцях розміщенні покришки. А також на корпусі літака, де є накладні паливні баки. Тому найімовірніше у такий спосіб росіяни прикривають від вражаючих елементів безпілотників паливні баки,

– припустив він.

Саме паливо може загорітися під час ураження літака. Майже всі борти стоять на аеродромах з повними баками, тому що вода концентрується в повітрі в пару, і для того, щоб вона не потрапила в систему паливопостачання, літаки постійно стоять з повними паливними баками.

Льотчик-інструктор пояснив, в чому причина розміщення шин на російських літаках: дивіться відео

Стратегічний бомбардувальник ТУ-22 вміщує понад 50 тонн авіаційного керосину – це залізнична цистерна. ТУ-160 – 3 цистерни під 170 тонн, а ТУ-195 – від 50 до 100 тонн.

"І це головна причина, через яку росіяни прикривають свої літаки покришками. Вони намагаються захистити від вражаючих елементів паливні баки, щоб зменшити площу уражень", – відзначив Роман Світан.

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Важливо! На думку виробника дронів One Way Aerospace (їх мали на озброєнні ЗСУ) Франсиско Серра-Мартинса, росіяни, розміщуючи шини на поверхні літаків, намагаються "знизити теплову сигнатуру незахищених засобів стратегічної авіації", що розташовані на аеродромах. Проте він запевнив, що їх все одно розгледять під інфрачервоними камерами.

Що відомо про "новацію" росіян з захисту своїх літаків