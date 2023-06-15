В Беларуси подхватили российскую басню об "атаке" дронов: обвинили во всем ВСУ
Беларусь присоединилась ко лжи российских оккупантов. "Картофельная" страна заявила, что их якобы атаковали дроном-камикадзе со взрывчаткой.
И, конечно, Беларусь обвинила в этом Вооруженные Силы Украины. Об этом пишут пропагандистские телеграм-каналы, информирует 24 Канал.
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В Беларуси заговорили об "атаке" дронов
Как пишут белорусские СМИ, якобы ВСУ "впервые атаковали" их государство дроном-камикадзе со взрывчаткой.
Предварительно, целью БПЛА мог быть участок нефтепровода "Дружба" в Гомельской области,
– заговорили пропагандисты.
Они отметили, что в конце мая пограничный наряд услышал в небе звук двигателя БПЛА и открыл огонь. Снаряд, прикрепленный к нему, якобы сдетонировал.
"В районе места падения специалисты обнаружили обломки дрона. Пострадавших и разрушений нет", – сказали СМИ.
Последствия "атаки" дронов на Беларусь / фото пропагандистские СМИ
Россию часто "атакуют" дроны
- 15 июня так называемые оккупационные власти полуострова в очередной раз заявили о якобы атаке дронов. В этот раз захватчикам показались 9 беспилотников.
- 11 июня Аксенов пожаловался на подрыв железнодорожных путей в Кировском районе Крыма. Кстати, из-за этой части железной дороги оккупанты перегоняли технику на материковую часть Украины.
- Также в России заявляли, что ночью 30 мая в Москве неизвестные беспилотники якобы повредили 3 многоэтажки. Также в Подмосковье раздались неизвестные звуки взрывов.