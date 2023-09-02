Нет покоя в небе и на море: россияне жалуются на атаку дронов в Белгороде и Крыму

Российские захватчики продолжают на себе ощущать последствия полномасштабного вторжения. Каждый день они жалуются на взрывы и атаки. В этот раз – на Белгородщине и в Крыму.

О неспокойной обстановке пишут местные СМИ. В сеть также выкладывают ролики, которые демонстрируют, что же происходит.

Читайте также Каждому российскому аэропорту – по "ковру": какой новый этап войны нас ждет

Якобы атакуют дроны

Пропагандисты пишут, что около 23:00 по московскому времени якобы предотвратили "попытку Киева" атаковать Россию беспилотниками. Мол, их направили по территории страны-агрессора, а "перехватили" в небе над Белгородской областью.

В то же время сетуют оккупанты на то, что в Строителе на улице Жукова вспыхнул пожар. Туда отправилась скорая помощь и пожарные. Предварительно, в 23:30 там что-то загорелось на балконе третьего этажа.

Жалуются на пожар в многоэтажке: смотрите видео

Горит балкон на третьем этаже дома: смотрите видео

Это еще не всё. Подписчики пишут, что слышали звуки взрывов в районе Умного, что в Масловой Пристани. Правда, говорят, что пока нет официальных комментариев на этот счет.

Что-то "атакует" Крымский мост

Собственно говорят, что около 23:15 была попытка атаковать Крымский мост. Мол, это сделали с помощью полузаполненного безэкипажного катера. Оккупанты говорят, что беспилотник заранее обнаружили и уничтожили в акватории Черного моря.

В то же время движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

Жалобы россиян не утихали. Говорят, что около 2:10 2 сентября им якобы удалось сбить второй беспилотник в акватории Черного моря. Об этом сообщило министерство убийств России.

Кажется, оккупанты вошли в азарт. Начали кичиться якобы третьим сбитым беспилотником, который должен был атаковать Крымский мост.

Тем временем глава ГУР МО Кирилл Буданов сделал очередное заявление по поводу войны. По его словам, ее необходимо перенести на территорию России.

Почему важная война в России

Глава украинской разведки констатировал, что война должна перенестись туда, откуда она началась.

Великолепная идея, по-моему. Война должна быть перенесена на другую территорию, которой, разумеется, для нас есть РФ,

– заявил председатель ГУР МО.