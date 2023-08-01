Такое количество дронов – впервые: власти прокомментировали ночную атаку "Шахедами" по Харькову
В ночь на 1 августа российские оккупанты ударили по Харькову "Шахедами". Дроны в таком количестве – это впервые.
Об этом заявил заместитель главы Харьковской ОВА Евгений Иванов в эфире Радио Свобода. По его словам, до этого враг атаковал Харьков преимущественно системами С-300.
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Власти рассказали детали о ночной атаке Харькова
Как рассказал Иванов, атака "Шахедами" в таком количестве – это впервые. До этого это были преимущественно С-300.
Сейчас это была такая массированная атака в один момент "Шахедами". Благодаря Богу и ВСУ, часть из них сбила ПВО. Будем стараться повышать этот показатель, чтобы сбивали все,
– заявил он.
Иванов отметил, что количество дронов, которые этой ночью атаковали Харьков, еще устанавливают. Предварительно известно, что было 5 – 7 беспилотников.
Кстати, в результате удара был поврежден учебный корпус и общежитие училища, а также спортивный комплекс. По словам Иванова, людей в разрушенном общежитии не было.
"У нас в Салтовском районе города разрушение учебного заведения. Несколько этажей разрушены, произошел пожар. К счастью, без пострадавших. Людей на тот момент не было. Общежитие было пустое. И в центре города у нас атаковано спортивное сооружение. Также уничтожен этаж. И именно там госпитализирован 63-летний охранник этого заведения", – подчеркнул чиновник.
Обстрел Харькова 1 августа: все, что известно
- В ночь на 1 августа враг атаковал город Харьков беспилотниками. Один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши.
- Также возник пожар. На месте происшествия работали 9 единиц техники и 50 человек личного состава.
- Еще 3 попадания были зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Пожара не было. Ранен один человек, его состояние проверяют медики.
- В обед в ГСЧС сообщили, что спасатели продолжают ликвидировать последствия ночных ударов вражеских БПЛА. Сейчас на месте происшествия работают около 20 спасателей и 5 единиц пожарно-спасательной техники.