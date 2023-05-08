Как выглядит квартира в Киеве изнутри, которую повредили оккупанты: жуткие кадры

8 мая ночью оккупанты выпустили по Украине 35 "Шахидов". В Киеве после уничтожения дрона его обломки повредили жилой дом.

В квартирах пострадавшей многоэтажки повреждены окна и фасады. Соответствующие фото и видео были обнародованы в местных телеграм-каналах, информирует 24 Канал.

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Как выглядит квартира изнутри, пострадавшая от дрона в Киеве

На обнародованных кадрах можно увидеть, что обломки "Шахида" попали в квартиру, где полностью выбило стену.

В квартире также разбросало вещи владельцев и выпали окна.

Пострадавшая квартира в Киеве изнутри: смотрите видео

В самом жилом доме повреждены окна и фасады.

Последствия попадания обломков дрона в Киеве / фото телеграм-канал "Украина Сейчас"

Сейчас на месте происшествия работают стражи порядка следственно-оперативной группы, которые фиксируют все повреждения имущества в квартирах и в самом доме.

Всего в столице пострадали 5 человек. Двое находятся в больнице, один из них прооперирован – состояние стабильное, рассказал мэр Виталий Кличко.

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