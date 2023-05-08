Как выглядит квартира в Киеве изнутри, которую повредили оккупанты: жуткие кадры

8 мая 2023, 11:01
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8 мая ночью оккупанты выпустили по Украине 35 "Шахидов". В Киеве после уничтожения дрона его обломки повредили жилой дом.

В квартирах пострадавшей многоэтажки повреждены окна и фасады. Соответствующие фото и видео были обнародованы в местных телеграм-каналах, информирует 24 Канал.

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Как выглядит квартира изнутри, пострадавшая от дрона в Киеве

На обнародованных кадрах можно увидеть, что обломки "Шахида" попали в квартиру, где полностью выбило стену.

В квартире также разбросало вещи владельцев и выпали окна.

Пострадавшая квартира в Киеве изнутри: смотрите видео

В самом жилом доме повреждены окна и фасады.

Последствия попадания обломков дрона в Киеве / фото телеграм-канал "Украина Сейчас"

Сейчас на месте происшествия работают стражи порядка следственно-оперативной группы, которые фиксируют все повреждения имущества в квартирах и в самом доме.

Всего в столице пострадали 5 человек. Двое находятся в больнице, один из них прооперирован – состояние стабильное, рассказал мэр Виталий Кличко.

Ночная атака Киева: все, что известно

  • В КГВА сообщали, что в Святошинском районе столицы из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще 1 горело.
  • Зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады. Также есть падение обломков на проезжую часть.
  • В результате атаки травмированы 5 человек – им оказана медицинская помощь.
  • В Соломенском районе поврежден резервуар с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей.
  • Также из-за обломков была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. Газ перекрыт, пожар ликвидирован.
  • Мэр Виталий Кличко заявил, что это была самая массированная атака на Киев за все время военных действий.
  • В Воздушных силах отметили, что противник атаковал Киевщину ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Были применены 35 ударных БпЛА – все они уничтожены.

Автор: Софія Ковнір