Беспилотники атаковали пункт дислокации 238 бригады в Краснодарском крае, – СМИ

В ночь на 10 января неизвестные беспилотники якобы атаковали Краснодарский край России. Под ударом оказался пункт постоянной дислокации 238 артиллерийской бригады.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на экс-советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко. Этой ночью дроны также якобы атаковали Ростовскую, Курскую, Воронежскую, Брянскую, Белгородскую области и Кубань.

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Дроны атаковали Краснодарский край

По сообщениям телеграмм-каналов, ночью взрывы прогремели в Кореновске, расположенном в Краснодарском крае России. После этого на месте вспыхнул масштабный пожар, видео которого местные жители публикуют в сети.

Пожар в Краснодарском крае после атаки дронов: смотрите видео

Отмечается, что удар беспилотников якобы был по пункту постоянной дислокации 238 артиллерийской бригады.

Между тем местные власти Краснодарского края уже традиционно заявили о якобы сбитии двух БПЛА и еще десяти – над акваторией Азовского моря.

К слову, ранее стало известно, что в результате атаки беспилотников на Ростовскую область этой ночью вспыхнул пожар на заводе "ПластФактор" в селе Крым.