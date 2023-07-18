Оккупанты ноют, что Крым атаковали почти 30 БПЛА: россияне не верят, что "все цели сбила ПВО"

Временно оккупированный Крым в очередной раз атаковали "неизвестные беспилотники". Захватчики начали вопить о якобы успешной работе ПВО, однако есть основания полагать, что все их заявления – ложь. Впоследствии появился комментарий представительницы Вооруженных Сил по этому поводу и реакция россиян, которые не готовы верить заявлениям так называемой "власти".

В ночь на 18 июля на полуострове было неспокойно. Как и в ночь за день до этого, когда был взорван Крымский мост. Очевидно, оккупанты сейчас хотят "реанимировать" свои силы противовоздушной обороны после этого "хлопка", поэтому и лгут о "невероятных ликвидациях" всех "вражеских целей", – информирует 24 Канал со ссылкой на российские источники.

Смотрите также Вновь сломали любимую игрушку Путина: как удар по Крымскому мосту усложнит жизнь России

Атака БПЛА на Крым

Собственно, по данным министерства обороны России, Крым ночью якобы атаковали аж 28 беспилотных летательных аппаратов. И якобы 17 из них удалось ликвидировать, а 11 – подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

, что у гауляйтера полуострова Сергея Аксенова несколько иная информация. По его словам, якобы удалось сбить 9 дронов, а подавить – 19.

Однако неизменным остается кремлевский нарратив – "разрушений и пострадавших нет". И, собственно, это очередное доказательство того, что оккупанты врут.

Очевидно, последствия после столь масштабной атаки беспилотников должны быть хоть какие-то, поскольку обломки БПЛА никуда не "испаряются" после сбивания. Потому и крайне подозрительно, что "разрушений нет".

Россияне не верят лжи властям

В российских телеграм-каналах можно встретить большое количество комментариев относительно того, что и российское оборонное ведомство, и Аксенов, очевидно, врут. То есть захватчикам уже даже трудно впаривать ложь людям, которые поддерживают войну против Украины.

Россияне не верят в "успешную работу ПВО" в Крыму / скриншоты 24 Канала

Комментарий ВСУ

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире 24 Канала ответила Аксенову, комментируя эту атаку. Она посмеялась над тем, что захватчикам в очередной раз привиделась какая-то атака, которую они, конечно, желают повесить на Украину.

Им все "удается", "кажется". И они никак не могут понять, что если им что-то "кажется" (в частности, кажется атака беспилотников – 24 Канал), то это краткий намек, что им уже пора сдаваться.

Подрыв Крымского моста