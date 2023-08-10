В России аэропорты Домодедово и Внуково были парализованы из-за работы дронов

Ночью 10 августа оккупанты пожаловались, что на Москву снова летели неизвестные дроны. Поэтому аэропорты Внуково и Домодедово были парализованы.

Так, московские аэропорты ограничили прием и отправку рейсов. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Домодедово и Внуково были парализованы из-за дронов

По данным росСМИ, ночью 10 августа из-за так называемой атаки дронов на Москву аэропорты Домодедово и Внуково ограничили прием и отправку рейсов. В общей сложности в двух аэропортах был задержан прилет почти 30 рейсов.

Согласно онлайн-таблу, в Домодедово откладывали посадку 20 рейсов, а во Внуково – 9. Также во Внуково задержали вылет трех рейсов. Прибывающие самолеты были перенаправлены на другие авиагавани.

Кроме этого, рейс Анкара – Москва "Турецких авиалиний" вынужденно посадили в питерском Пулково вместо Внуково. Пассажиров высадили и оставили наедине со своими проблемами – мол, ждите или добирайтесь до столицы сами, как хотите.

По словам пассажиров, им выдали багаж и бросили в полном недоумении – без еды и воды. Представитель авиакомпании предлагал просто ждать или решать проблемы самостоятельно – ехать в Москву поездом, автобусом или попуткой.

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В росавиации также сообщили, что 10 самолетов пошли на запасные аэродромы в связи с ограничениями на прием рейсов во Внуково и Домодедово.

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