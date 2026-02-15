Укр Рус
15 февраля, 17:26
2

Москва под ударом неизвестных дронов: российская ПВО пытается отразить атаку

Дария Черныш
Основные тезисы
  • 15 февраля в Москве и области была атака дронов, из-за чего приостанавливали работу аэропорта Домодедово.
  • Мэр Москвы Собянин сообщил, что было сбито до 18 дронов в регионе.

Днем 15 февраля на Москву и область налетели дроны. Россияне были вынуждены приостановить работу аэропорта Домодедово, потому что отбивались от неизвестных БпЛА.

Об этом сообщило пропагандистское росСМИ "Коммерсантъ" и мэр российской столицы Сергей Собянин.

Смотрите также Удар по кошельку Кремля: дроны поразили критически важный порт России

Что известно об атаке на Москву?

Россияне 15 февраля днем начали жаловаться на звуки дронов, а также на взрывы в Москве и области. Из-за угрозы атаки Росавиация приостанавливала работу аэропорта Домодедово. Он был закрыт на прием и вылет самолетов.

Движение дронов над Россией: смотрите видео

Российский мэр Собянин несколько раз сообщал о движении беспилотников в сторону города и якобы работе ПВО по ним. В целом количество якобы сбитых дронов в регионе возросло до 18.

Взрыв БпЛА над Московской областью: смотрите видео (Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+)

В Московской области дроны летели на Истру, Раменское и Коломну. По состоянию на 16:00 по Киеву там еще сохранялась угроза ударов, но ограничения в Домодедово отменили.

БпЛА атакуют столицу России днем: смотрите видео

Сейчас подробностей о последствиях ударов нет.

Смогла ли Россия отразить атаку 15 февраля?

  • Как проинформировало российское минобороны, только за четыре часа их ПВО якобы сбила или перехватила до 102 беспилотников.

  • Российские военные утверждают, что пытались отражать атаку в Брянской, Калужской, Тульской и Московской областях.

  • К слову, ночью 15 февраля в Краснодарском крае после ударов неизвестных БпЛА вспыхнул резервуар с нефтепродуктами.