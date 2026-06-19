Массированная атака на Москву: военный рассказал, что дроны Fire Point стали основой удара

Основной силой массированной атаки на Москву в ночь на 18 июня стали беспилотники Fire Point. Эти дроны уже есть практически в каждой бригаде Сил обороны Украины.

Об этом рассказал командир роты 412-й бригады Nemesis Андрей "Джоконда" в эфире "Вечер.LIVE".

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Какие дроны стали основой удара по Москве 18 июня?

По словам "Джоконды", во время атаки на Московский регион 18 июня украинские военные использовали различные типы беспилотников, среди которых "Лютый", Fire Point, "Бегемоты", а также дроны-приманки.

Основная масса летела именно Fire Point, потому что они дешевые, их много и они есть сейчас практически в каждой бригаде Сил обороны,

– отметил военный.

Он пояснил, что эффективность подобных операций обеспечивается благодаря комбинированному применению различных типов беспилотников. Такой подход позволяет перегружать российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, повышая шансы на достижение целей.

По словам командира роты 412-й бригады Nemesis, именно массовость и разнообразие дронов являются одним из ключевых факторов успеха современных дальнобойных атак по территории России.

Напомним, атака на Москву и область продолжилась и 19 июня. Россияне сообщали о стаях дронов, взрывах, работе ПВО и даже дыме.