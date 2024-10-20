Оккупанты заявили об атаке дронов на Москву: вблизи столицы России было громко
Источник:Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью 20 октября неизвестные беспилотники якобы пытались атаковать столицу России. Традиционно он убеждает, что удалось отразить удар.
Был якобы только один БпЛА. Сбивали его в Раменском городском округе, сообщил Собянин.
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После долгого перерыва дроны снова полетели на Москву
Собянин заявил, что этот беспилотник, атаку которого якобы удалось отбить, летел именно на Москву. В результате работы сил ПВО упали обломки.
Он добавляет, что на месте их падения якобы разрушений и пострадавших нет. Правда, специалисты экстренных служб все же работают на месте.
Больше подробностей мэр Москвы не предоставил. Правда, российские СМИ сообщили, что в Жуковском аэропорту и в "Домодедово" задерживают некоторые рейсы, а в "Шереметьево" – переносят.
Ранее российские мониторинговые ресурсы отметили, что в Московскую область дроны залетают из Орловской. В последней также раздавались взрывы.
К слову, в последний раз дроны долетали до Подмосковья еще в начале сентября. Там раздавалась серия мощных взрывов, закрывали аэропорты. Также под удар мог попасть завод в Коломне, где изготавливают "Искандеры", системы различных ракетных технологий, ПВО и много другого оружия.
Кроме того, уже в октябре в Мокве горело военное училище. Тогда причиной называли атаку БпЛА, но эта информация не подтверждена до сих пор.