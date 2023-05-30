Такая реакция российских властей связана с отчаянием, раздражительностью и растерянностью, которую они сейчас испытывают. Об этом 24 Каналу рассказал офицер 1 отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец. Россияне даже не могли представить, что их система ПВО и вообще российская граница окажется столь дырявой.

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Перевернулась вселенная

Первый шок у них случился, когда ДРГ, состоявшее из российских граждан, зашла в Брянскую, Курскую и Белгородскую области. Они делали там, что хотели более 48 часов и взяли под контроль целые населенные пункты России. А сейчас оказывается, что даже Москва уязвима.

Поэтому сегодня в сознании рядовых россиян перевернулась вселенная. Они привыкли жить в стране, где им рассказывали басни о том, что "граница на замке" и "враг не пройдет". А оказывается, в стране все настолько плохо, что незащищена даже российская столица.

"Хотя в советские времена самое мощное ПВО было размещено вокруг Москвы, жертвуя жителями других советских окрестностей. И сейчас все это оказалось фейком", – напомнил офицер.

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Шойгу вытолкали из постели на пресс-конференцию

В сегодняшней России ничего нет, все украдено, а коррупция глубоко пронизала ее до самой верхушки.

Это было видно по заспанной физиономии министра обороны России Сергея Шойгу, который провел сегодня пресс-конференцию. Его явно вытолкали туда из постели, и ему пришлось отдуваться за всех чиновников,

– подчеркнул военнослужащий.

Владимир Путин сегодня был в чрезвычайно разъяренном состоянии. Он позволил себе такую фразу: "ПВО отработало удовлетворительно. Есть еще над чем работать". По этой фразе становится понятно, насколько он был зол.

"Остается только "посочувствовать" сегодня Шойгу, для которого проблемы только начинаются. Эта пресс-конференция – лишь малая часть того, что он сегодня услышал и получил, когда Путин вызвал его "на ковер", – предположил Тарас Березовец.

Обратите внимание! Советник главы ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не причастна к атаке дронами Москвы 30 мая. Ведь Киев имеет более важные цели для нанесения масштабных ударов на временно оккупированных территориях Украины.

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