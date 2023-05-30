Така реакція російської влади пов'язана з відчаєм, роздратованістю та розгубленістю, яку вона зараз відчуває. Про це 24 Каналу розповів офіцер 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець. Росіяни навіть не могли уявити, що їхня система ППО і взагалі російський кордон виявиться настільки дірявими.

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Перевернувся всесвіт

Перший шок у них стався, коли ДРГ, що складалось з російських громадян, зайшла до Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Вони робили там, що хотіли понад 48 годин та взяли під контроль цілком населені пункти Росії. А зараз виявляється, що навіть Москва є вразливою.

Тому сьогодні в свідомості пересічних росіян перевернувся всесвіт. Вони звикли жити в країні, де їм розповідали байки про те, що "граніца на замке" і "враг не пройдет". А виявляється, що в країні все настільки погано, що незахищеною є навіть російська столиця.

"Хоча за радянських часів найпотужніше ППО було розміщено саме довкола Москви, жертвуючи жителями інших радянських околиць. І зараз все це виявилось фейком", – нагадав офіцер.

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Шойгу випхали з постелі на пресконференцію

В сьогоднішній Росії нічого немає, все викрадено, а корупція глибоко пронизала її до самої верхівки.

Це було видно по заспаній мармизі міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу, який провів сьогодні пресконференцію. Його вочевидь випхали туди з постелі, і йому довелося віддуватися за всіх можновладців,

– підкреслив військовослужбовець.

Владімір Путін сьогодні був в надзвичайно розлюченому стані. Він дозволив собі таку фразу: "ППО відпрацювало задовільно. Є ще над чим працювати". По цій фразі стає зрозуміло, наскільки він був злий.

"Залишається тільки "поспівчувати" сьогодні Шойгу, для якого проблеми тільки починаються. Ця пресконференція – лише мала частина того, що він сьогодні почув і отримав, коли Путін викликав його "на килим", – припустив Тарас Березовець.

Зверніть увагу! Радник глави ОПУ Михайло Подоляк наголосив, що Україна не причетна до атаки дронами Москви 30 травня. Адже Київ має важливіші цілі для завдавання масштабних ударів на тимчасово окупованих територіях України.

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