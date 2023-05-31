В соцсетях появился скриншот переписки Собчак с другом. В мессенджере ее приятель описывал, как происходила атака дронов на Москву 30 мая, передает 24 Канал.

Читайте также Молчите или бросят за решетку: прокуратура Москвы взялась за россиян, которых испугала атака дронов

Как отреагировала Собчак

На скриншоте можно увидеть, как неназванный собеседник пишет о взрывах у поселка Барвиха Московской области и говорит, что там "страшно бабахает". Затем он пересылает несколько сообщений другой пользовательницы, где та описывает дым в форме гриба возле Рублевки и сообщает о 6 взрывах в течение 10 минут.

Собчак сначала ответила нецензурной бранью. А впоследствии эмоционально переспросила друга, не шутит ли он.



Переписка Собчак с другом / Скриншот соцсетей

Обратите внимание! Украина не брала на себя ответственности за "хлопки" в столице государства-террориста.

Что политесса заявила потом

После того, как эта переписка начала распространяться по украинским телеграм-каналам, Собчак решила отреагировать. В своих соцсетях она написала, что не рада никаким дронам – ни в Москве, ни в Киеве.

А потом Собчак начала жаловаться и разыгрывать драму. В своем посту она добавила, что ее "охватывает ужас от того, что есть много людей, которые рады и желают бесконечного продолжения".



Пост Собчак / Скриншот соцсетей

Как отреагировали другие россияне на "хлопки" в Москве