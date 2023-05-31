В соцсетях появился скриншот переписки Собчак с другом. В мессенджере ее приятель описывал, как происходила атака дронов на Москву 30 мая, передает 24 Канал.
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Как отреагировала Собчак
На скриншоте можно увидеть, как неназванный собеседник пишет о взрывах у поселка Барвиха Московской области и говорит, что там "страшно бабахает". Затем он пересылает несколько сообщений другой пользовательницы, где та описывает дым в форме гриба возле Рублевки и сообщает о 6 взрывах в течение 10 минут.
Собчак сначала ответила нецензурной бранью. А впоследствии эмоционально переспросила друга, не шутит ли он.
Переписка Собчак с другом / Скриншот соцсетей
Что политесса заявила потом
После того, как эта переписка начала распространяться по украинским телеграм-каналам, Собчак решила отреагировать. В своих соцсетях она написала, что не рада никаким дронам – ни в Москве, ни в Киеве.
А потом Собчак начала жаловаться и разыгрывать драму. В своем посту она добавила, что ее "охватывает ужас от того, что есть много людей, которые рады и желают бесконечного продолжения".
Пост Собчак / Скриншот соцсетей
Как отреагировали другие россияне на "хлопки" в Москве
- Бывший заместитель председателя делегации России в ПАСЕ Петр Толстой испугался повторения атаки на столицу. Оккупант помечтал о захвате всей Харьковщины. Также он призвал "занять" Киев.
- Кремлевский приспешник Рамзан Кадыров недавно пригрозил Украине местью. Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к самопровозглашённому главе Чечни и предложил ему вспомнить об уничтожении Грозного россиянами и отомстить Владимиру Путину.
- Террорист Игорь Гиркин раскритиковал элиту и самого диктатора Путина. Ну а главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин нецензурно обругал Минобороны России и упрекнул российских военных в том, что их ПВО допустила инцидент.