У соцмережах з'явився скриншот листування Собчак із другом. У месенджері її приятель описував, як відбувалася атака дронів на Москву 30 травня, передає 24 Канал.

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Як відреагувала Собчак

На скриншоті можна побачити, як неназваний співрозмовник пише про вибухи біля селища Барвиха Московської області та каже, що там "страшно бахає". Потім він пересилає кілька повідомлень іншої користувачки, де та описує дим у формі гриба біля Рубльовки та повідомляє про 6 вибухів протягом 10 хвилин.

Собчак спочатку відповіла нецензурною лайкою. А згодом емоційно перепитала у друга, чи не жартує він.



Листування Собчак із другом / Скриншот соцмереж

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Що політикиня заявила потім

Після того, як це листування почало поширюватися українськими телеграм-каналами, Собчак вирішила відреагувати. У своїх соцмережах вона написала, що не рада жодним дронам – ані у Москві, ані у Києві.

А потім Собчак почала скаржитися та розігрувати драму. У своєму пості вона додала, що її "охоплює жах від того, що є багато людей, які раді та хочуть безкінечного продовження".



Пост Собчак / Скриншот соцмереж

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