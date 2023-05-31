Так, Пригожин в цей же день почав кричати, нецензурно висловлюватись, лаяти міноборони Росії за те, що вони допустили "прильоти" по столиці Росії. Натомість Гіркін зовсім не засмутився та навіть висміяв Путіна.

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Як у Росії відреагували на атаку безпілотників

Деякі російські військові оглядачі використали атаки безпілотників, щоб розкритикувати відхід Росії з Київської, Чернігівської та Сумської областей у квітні 2022 року,

– заявили в ISW.

Аналітики відзначили, що Ігор Гіркін:

прокоментував удари по Рубльовці, розкритикувавши при цьому російську еліту , яка, за його словами, "ніколи не думала про країну і ніколи не буде" і не відповідатиме на українські атаки в Москві, Бєлгородській області чи окупованій Росією Україні;

, яка, за його словами, "ніколи не думала про країну і ніколи не буде" і не відповідатиме на українські атаки в Москві, Бєлгородській області чи окупованій Росією Україні; висміяв Путіна за те, що той продовжує стверджувати, що війна є "спеціальною військовою операцією", попри атаки безпілотників на російську столицю.

До критики вдався власник вагнерівців Пригожин, який дорікнув міноборони Росії та закликав російських чиновників фактично захищати Росію, а не "сидіти тихо".

Своєю чергою глава Чечні Рамзан Кадиров пригрозив європейським країнам, заявивши, що якщо вони продовжать постачати Україні зброю, у них не буде зброї, необхідної для захисту, коли Росія "стукає в їхні двері".

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Удари дронів по Москві: коротко

Росія 30 травня заявила про атаку дронів по Москві та області. Російські громадяни нарікали на погану роботу ППО та закликали бити по мирних містах у відповідь.

30 травня очевидці зняли на камеру ймовірне влучання на Рубльовці. Саме там розташовані елітні будинки росіян.

Прильот на Рубльовці: дивіться відео

В ISW зазначили, що цілями були об'єкти біля резиденції Путіна. Мовиться про Ново-Огарьово й інші елітні райони Московської області.

Натомість Кремль намагається приховати масштаби атаки, щоб "уникнути викриття обмежених можливостей, які мають для відплати Україні". Детальніше про це – читайте за посиланням.