Но российская власть была готова к этой атаке. Об этом 24 Каналу заявил бывший агент КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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"У меня, кстати, версия того, что даже внутри России (это – 24 Канал) кто-то сделал, ведь к этому власть была готова. Путин на это отреагировал достаточно быстро", – сказал Жирнов.

Важно! Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что Украина не причастна к подобным инцидентам, происходящим в России. В то же время Данилов обещал передать от украинцев слова благодарности "кому нужно". А советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Украины есть более важные цели, чем Москва.

Нарратив после атаки

При этом бывший агент КГБ и службы внешней разведки России отметил, что, в частности, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и другие заявили, что теперь нужно "объединиться вокруг российского диктатора".

Все сказали, что "вот Украина на нас напала, а теперь нужно объединяться вокруг Путина". Они пытались из этого сделать объединительный нарратив, объединяться вокруг власти, вокруг российского руководства,

– заявил Сергей Жирнов.

И теперь, мол, "война пришла к россиянам и нужно защищать страну".

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Путин не был готов

Бывший агент КГБ также отметил, что изначально имел версию, что "атака" 3 мая на Кремль – внутренняя российская провокация.

"Две версии – это либо ФСБ сделала, либо сделала, так сказать, оппозиция из "клана войны" условного. Гиркин, Пригожин", – заявил Сергей Жирнов.

То есть те люди, которые говорят, что Владимир Путин слабо ведет войну, которые критикуют его, минобороны России и российскую армию.

"Удар" по Кремлю – это не было ФСБ и не был Путин. Он к этому не был готов. И он на него совсем не отреагировал. Не знал, как отреагировать, ведь это для него была совершенно провальная вещь", – объяснил экс-агент службы внешней разведки России.

Ведь "ударили" по центру Москвы. А ПВО города и страны-агрессорка, комендатура Кремля, ФСБ, федеральная служба охраны России – не работали. Поэтому "атаку" комментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и российские пропагандисты.

Обратите внимание! У Путина заявили, что в "атаке" на Кремль 3 мая "виновна Украина". Кремль расценил "атаку" как "покушение на президента России" и "спланированную террористическую акцию" накануне 9 мая. В то же время, аналитики Института изучения войны убеждены, что "удар" могла устроить сама Россия. В Офисе Президента Украины все обвинения Кремля были отвергнуты. Спикер президента Зеленского Сергей Никифоров отметил, что такие инциденты – это "нагнетание ситуации" перед 9 мая.

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