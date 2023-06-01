Та російська влада була готова до цієї атаки. Про це 24 Каналу заявив колишній агент КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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"У мене, до речі, версія того, що навіть всередині Росії (це – 24 Канал) хтось зробив, адже до цього влада була готова. Путін на це відреагував доволі швидко", – сказав Жирнов.

Важливо! Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов зауважив, що Україна не причетна до подібних інцидентів, які відбуваються в Росії. Водночас Данілов обіцяв передати від українців слова вдячності "кому треба". А радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що в України є важливіші цілі, ніж Москва.

Наратив після атаки

При цьому, колишній агент КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії зауважив, що, зокрема, глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин та інші заявили, що тепер треба "об'єднатися навколо російського диктатора".

Всі сказали, що "от Україна на нас напала, а тепер треба об'єднуватися навколо Путіна". Вони намагалися з цього зробити об'єднувальний наратив, об'єднуватися навколо влади, навколо російського керівництва,

– заявив Сергій Жирнов.

І тепер, мовляв, "війна прийшла до росіян і треба захищати країну".

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Путін не був готовий

Колишній агент КДБ також зауважив, що спочатку мав версію, що "атака" 3 травня на Кремль – внутрішня російська провокація.

"Дві версії – це або ФСБ зробила, або зробила, так би мовити, опозиція із "клану війни" умовного. Гіркін, Пригожин", – заявив Сергій Жирнов.

Тобто, ті люди, які кажуть, що Владімір Путін слабко веде війну, які критикують його, міноборони Росії та російську армію.

"Удар" по Кремлю – це не було ФСБ та не був Путін. Він до цього не був готовим. І він на нього абсолютно не відреагував. Не знав, як відреагувати, адже це для нього була абсолютно провальна річ", – пояснив ексагент служби зовнішньої розвідки Росії.

Адже "вдарили" по центру Москви. А ППО міста та країни-агресорки, комендатура Кремля, ФСБ, федеральна служба охорони Росії – не працювали. Через те "атаку" коментував прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков та російські пропагандисти.

Зверніть увагу! У Путіна заявили, що в "атаці" на Кремль 3 травня "винна Україна". Кремль розцінив "атаку" як "замах на президента Росії" та як "сплановану терористичну акцію" напередодні 9 травня. Водночас аналітики Інституту вивчення війни переконані, що "удар" могла влаштувати сама Росія. В Офісі Президента України всі звинувачення Кремля відкинули. Речник президента Зеленського Сергій Никифоров зауважив, що такі інциденти – це "нагнітання ситуації" перед 9 травня.

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