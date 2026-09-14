Взрывчатка, тайники и дроны: как агенты ГРУ могли организовать атаку на аэропорт Лейпцига

Немецкие спецслужбы полагают, что атака дронами на аэропорт Лейпциг-Галле могла быть организована агентами, связанными с российским ГРУ. По данным расследования, гражданин России координировал операцию, а гражданин Беларуси мог выполнять задания непосредственно на территории Германии.

Об этом сообщает POLITICO.

Что известно о причастности ГРУ к атакам дронов в Германии?

Вечером 4 августа возле аэропорта Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Он находился неподалеку от украинского грузового самолета "Антонов", однако взрыва не произошло, а устройство удалось обезвредить.

По данным немецких следователей, операцию могли организовать двое подозреваемых – гражданин России и гражданин Беларуси. Россиянина связывают с ГРУ и считают организатором, отвечавшим за планирование и логистику операции.

Белорусский гражданин, как полагают немецкие спецслужбы, был так называемым "агентом одноразового использования". Он прибыл в Шенгенскую зону через Латвию примерно за неделю до атаки, после чего мог выполнять непосредственные задачи на территории Германии.

Российский подозреваемый прибыл в Германию через Турцию, а впоследствии выехал в Сербию и вернулся в Россию. При этом немецкие службы уже знали о его возможной связи с ГРУ, но не установили за ним слежку из-за ограниченных ресурсов.

Для атаки могли подготовить сразу три беспилотника. По данным немецких чиновников, их оснастили взрывчаткой, а один из дронов оказался непосредственно рядом с самолетом "Антонов", на борту которого находилось около 25 тысяч литров авиационного топлива.

После удара правоохранители обнаружили неподалеку от аэропорта антенную конструкцию, которая, вероятно, использовалась для управления дронами. На ней обнаружили следы ДНК, ранее фигурировавшие в делах в Финляндии и Литве.

Следователи также обнаружили возможные тайники, которые могли использоваться для хранения взрывчатки. Компоненты для атаки могли доставить в Германию через Болгарию и Сербию, а затем спрятать вблизи аэропорта.

Сам дрон был самодельным и состоял из доступных деталей, часть которых была изготовлена с помощью 3D-печати. Немецкие власти координируют расследование с коллегами из Литвы, Польши, Латвии и Финляндии, а также поддерживают контакты с американским ФБР.

В то же время Россия отрицает причастность к атаке. Немецкие министры внутренних и иностранных дел ранее публично возложили ответственность за инцидент на Россию.

Напомним, Европа жестко отреагировала на этот инцидент. Страны ЕС в ближайшие недели обсудят ограничения на туристические визы для россиян, сокращение свободы передвижения российских дипломатов и новые санкции против судов так называемого теневого флота. Кроме того, Брюссель готовит масштабный пакет санкций, под который могут попасть около 1 600 человек и компаний, связанных с финансированием российской военной машины.

В Германии после инцидента уже закрыли российское консульство в Бонне, приостановили работу культурного центра в Берлине и усилили проверки граждан России на границах.

В то же время страны ЕС ищут способы увеличить финансовую поддержку Украины, в частности для укрепления ее противовоздушной обороны. Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что Россия ведет себя все более безрассудно на территории Евросоюза, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ситуацию новой реальностью Европы.