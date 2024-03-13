Дым поднялся высоко в воздух: в Белгороде дроны атаковали здание ФСБ

Ночь на 13 марта выдалась в России неспокойной. В частности, россияне сегодня утром заявили о якобы атаке на здание спецслужбы в Белгороде.

Российские пропагандистские медиа заявляют об атаке беспилотником по зданию ФСБ, информирует 24 Канал.

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Атака по зданию ФСБ в Белгородской области

Утром 13 марта россияне заявили о якобы атаке дронов на Белгород. Пропагандисты утверждают, что под удар попал штаб их спецслужбы.

Так, российские медиа начали распространять информацию о попадании по зданию ФСБ в Белгородской области. По их словам, здание атаковали беспилотные летательные аппараты.

Также в сети распространили фото последствий атаки. Заметно, как над зданием поднялся дым.



Дрон повредил здание ФСБ России / Фото из телеграм-канала

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что город атаковали два беспилотника, однако за здание ФСБ чиновник не упомянул.

Он заявил, что один дрон якобы попал в многоквартирный дом, были только повреждены окна, крыша и фасад. А второй беспилотник, по его словам, упал в реку.

При этом губернатор Белгородской области уже успел заявить о принадлежности атаки беспилотников к украинской стороне.

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