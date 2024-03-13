Дым поднялся высоко в воздух: в Белгороде дроны атаковали здание ФСБ
Ночь на 13 марта выдалась в России неспокойной. В частности, россияне сегодня утром заявили о якобы атаке на здание спецслужбы в Белгороде.
Российские пропагандистские медиа заявляют об атаке беспилотником по зданию ФСБ, информирует 24 Канал.
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Атака по зданию ФСБ в Белгородской области
Утром 13 марта россияне заявили о якобы атаке дронов на Белгород. Пропагандисты утверждают, что под удар попал штаб их спецслужбы.
Так, российские медиа начали распространять информацию о попадании по зданию ФСБ в Белгородской области. По их словам, здание атаковали беспилотные летательные аппараты.
Также в сети распространили фото последствий атаки. Заметно, как над зданием поднялся дым.
Дрон повредил здание ФСБ России / Фото из телеграм-канала
При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что город атаковали два беспилотника, однако за здание ФСБ чиновник не упомянул.
Он заявил, что один дрон якобы попал в многоквартирный дом, были только повреждены окна, крыша и фасад. А второй беспилотник, по его словам, упал в реку.
При этом губернатор Белгородской области уже успел заявить о принадлежности атаки беспилотников к украинской стороне.
В России неспокойно: последние новости
- Минобороны России отчитывается о якобы уничтожении или перехвате 58 дронов в 6 регионах страны.
- В ведомстве традиционно о попаданиях не сообщали. Однако известно о атаке дронов на Рязанский нефтезавод. Известно, что там произошло возгорание.
- Ранее, в Белгородской области сообщали об атаке дронов на админздание дронов на админздание города.