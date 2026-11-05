Снова удары по энергетике и критическим объектам: Россия атаковала Днепр и Самар

Российские войска ночью 5 ноября ударили по Днепру и Самару. В результате вражеской атаки в нескольких районах вспыхнули пожары.

Известно, что враг бил беспилотниками. Об этом сообщила глава Днепропетровской ОВА Александра Ганжа.

Есть ли пострадавшие и каковы последствия?

По его словам, в Днепре загорелись крыша частного дома и частные гаражи. Травмы получили три человека.

Пожары возникли и на объектах критической инфраструктуры.



На местах ударов работают экстренные службы.

Добавим, что Россия почти всю ночь запускала беспилотники в сторону Днепропетровской области, в частности Днепра. В областном центре периодически раздавались взрывы.

В Самаре перебои с электричеством

Мэр Сергей Резник сообщил, что Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре. В результате в части города наблюдаются перебои с электроснабжением. Также возможны проблемы с водой.

Прошу жителей позаботиться о себе и своих близких: сделать запас воды, зарядить телефоны и портативные зарядные устройства,

– добавил он.

Резник отметил, что городские службы работают над устранением последствий атаки. Все коммунальные предприятия обеспечены всем необходимым для работы и готовы оперативно реагировать на аварийные ситуации.

"Находимся на постоянной связи с энергетиками и коммунальными службами. Ситуацию держу под личным контролем. Благодарю всех сотрудников экстренных и коммунальных служб, которые сейчас работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу городских систем", – подытожил мэр Самара.

Помимо Днепропетровской области, этой ночью Россия наносила удары по складам в Киевской области. В результате атаки там возник масштабный пожар.