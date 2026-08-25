Видео с этой акцией опубликовало издание OBOZ.UA.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотники пролетают над центром Донецка и наносят удары по установленным оккупантами сооружениям. В частности, камера одного из БПЛА зафиксировала полет над площадью Ленина.

Дроны пролетели над площадью Ленина / Скриншот из видео

Во время акции дроны выпускали сине-желтый дым, что символизирует украинский флаг, после чего приблизились к целям и поразили сооружения.

Над Донецком взметнулся сине-желтый дым / Скриншот из видео

Кадры, снятые с земли, показывают последствия попаданий. На них видна поврежденная металлическая стела со звездой, изуродованный пластиковый оккупационный декор и обломки беспилотников, оставшиеся на брусчатке.

В центре Донецка дроны уничтожили российские символы: смотрите видео

В редакции отметили, что этой акцией участники подполья напомнили о том, что Донецк – украинский город, который сейчас находится под российской оккупацией.