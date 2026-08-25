Відповідним відео акції поділилося видання OBOZ.UA.

На оприлюднених кадрах видно, як безпілотники пролітають над центром Донецька та завдають ударів по встановлених окупантами конструкціях. Зокрема, камера одного з БпЛА зафіксувала політ над площею Леніна.

Дрони пролетіли над площею Леніна / Скріншот з відео

Під час акції дрони випускали синьо-жовтий дим, що символізує український прапор, після чого наблизилися до цілей і влучили в конструкції.

Над Донецьком замайорів синьо-жовтий дим / Скріншот з відео

Кадри, зняті із землі, показують наслідки влучань. На них видно пошкоджену металеву стелу із зіркою, понівечений пластиковий окупаційний декор та уламки безпілотників, що залишилися на бруківці.

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В редакції зазначили, що цією акцією учасники підпілля нагадали про те, що Донецьк є українським містом, яке нині перебуває під російською окупацією.