В День Независимости украинские дроны провели атаку на российские символы в Донецке – видео
В День независимости Украины, 24 августа, во временно оккупированном Донецке участники украинского подполья провели символическую акцию. С помощью дронов они уничтожили российские флагштоки и оккупационную символику на центральной площади города.
Видео с этой акцией опубликовало издание OBOZ.UA.
На опубликованных кадрах видно, как беспилотники пролетают над центром Донецка и наносят удары по установленным оккупантами сооружениям. В частности, камера одного из БПЛА зафиксировала полет над площадью Ленина.
Дроны пролетели над площадью Ленина / Скриншот из видео
Во время акции дроны выпускали сине-желтый дым, что символизирует украинский флаг, после чего приблизились к целям и поразили сооружения.
Над Донецком взметнулся сине-желтый дым / Скриншот из видео
Кадры, снятые с земли, показывают последствия попаданий. На них видна поврежденная металлическая стела со звездой, изуродованный пластиковый оккупационный декор и обломки беспилотников, оставшиеся на брусчатке.
В центре Донецка дроны уничтожили российские символы: смотрите видео
В редакции отметили, что этой акцией участники подполья напомнили о том, что Донецк – украинский город, который сейчас находится под российской оккупацией.