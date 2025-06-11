Массированный обстрел Харькова: известно погибших и раненых

Ночью 11 июня оккупанты массированно ударили по Харькову ударными БпЛА. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Под ударом оказались несколько районов города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

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В результате атаки по Харькову есть погибшие и раненые

Ночью 11 июня оккупанты массированно ударили по Харькову ударными БпЛА. Враг ударил по городу 17 раз.

Известно о 2 погибших и 28 пострадавших.

Вражеские удары зафиксировали по нескольким частным домам зафиксировали в Основянском районе. Есть попадания также в пятиэтажку в Слободском районе города. Пожар охватил все этажи выше третьего, в огне 15 квартир.

По одному адресу есть попадания, возникли завалы, под которыми могут быть люди.

Напомним, атаку на Харьков 7 июня мэр города Игорь Терехов охарактеризовал как самую масштабную за все время полномасштабного вторжения.

В течение 2 часов до 5 утра взрывы раздавались один за другим в промежутке нескольких минут. Фактически весь город ночью не спал. 21 человек обратился к медикам за помощью из-за стресса и ранения.