Массированный обстрел Харькова: известно погибших и раненых
- В ночь на 11 июня Харьков подвергся массированной атаке со стороны оккупантов с помощью ударных БпЛА, во время которой произошло 17 ударов по городу.
- В результате атаки погиб 1 человек и 28 человек пострадали; зафиксированы многочисленные разрушения в разных районах города.
- Значительные повреждения получили частные дома в Основянском районе и многоэтажка в Слободском районе, где возник пожар, охвативший 15 квартир.
- Атака на Харьков 7 июня была охарактеризована мэром города как самая масштабная с начала полномасштабного вторжения.
Ночью 11 июня оккупанты массированно ударили по Харькову ударными БпЛА. К сожалению, есть погибшие и раненые.
Под ударом оказались несколько районов города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
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В результате атаки по Харькову есть погибшие и раненые
Ночью 11 июня оккупанты массированно ударили по Харькову ударными БпЛА. Враг ударил по городу 17 раз.
Известно о 2 погибших и 28 пострадавших.
Вражеские удары зафиксировали по нескольким частным домам зафиксировали в Основянском районе. Есть попадания также в пятиэтажку в Слободском районе города. Пожар охватил все этажи выше третьего, в огне 15 квартир.
По одному адресу есть попадания, возникли завалы, под которыми могут быть люди.
Напомним, атаку на Харьков 7 июня мэр города Игорь Терехов охарактеризовал как самую масштабную за все время полномасштабного вторжения.
В течение 2 часов до 5 утра взрывы раздавались один за другим в промежутке нескольких минут. Фактически весь город ночью не спал. 21 человек обратился к медикам за помощью из-за стресса и ранения.