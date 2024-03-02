Так, в селе Великий Бурлук, что в Купянском районе, вражеский беспилотник попал в дом одного из жителей. Мужчине не удалось пережить атаку россиян.

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Атака на Харьковскую область

Ночью в 00:20 в селе Великий Бурлук, что на Харьковщине в результате обстрела загорелся жилой дом. К сожалению, не обошлось без жертв – спасатели изъяли тело 76-летнего мужчины из-под завалов. Отмечается, что здание полностью уничтожено.

Кроме этого, в результате обстрела повреждено здание инфраструктуры телекоммуникаций.

Прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. Кроме разрушенного дома в Великих Бурлуках, ранее вечером около 19:00 российские военные в очередной раз обстреляли Купянск. Предварительно, оккупанты били по городу из артиллерии. Сейчас правоохранители собирают доказательства российской агрессии против Украины.

Последствия удара по дому в Великих Бурлуках / фото областной прокуратуры

Российские удары "Шахедами"