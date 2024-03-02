Так, в селе Великий Бурлук, что в Купянском районе, вражеский беспилотник попал в дом одного из жителей. Мужчине не удалось пережить атаку россиян.
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Атака на Харьковскую область
Ночью в 00:20 в селе Великий Бурлук, что на Харьковщине в результате обстрела загорелся жилой дом. К сожалению, не обошлось без жертв – спасатели изъяли тело 76-летнего мужчины из-под завалов. Отмечается, что здание полностью уничтожено.
Кроме этого, в результате обстрела повреждено здание инфраструктуры телекоммуникаций.
Прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. Кроме разрушенного дома в Великих Бурлуках, ранее вечером около 19:00 российские военные в очередной раз обстреляли Купянск. Предварительно, оккупанты били по городу из артиллерии. Сейчас правоохранители собирают доказательства российской агрессии против Украины.
Последствия удара по дому в Великих Бурлуках / фото областной прокуратуры
Российские удары "Шахедами"
- В ночь на 2 марта российские дроны-камикадзе атаковали и Харьков. В результате удара по жилой инфраструктуре Шевченковского района города Харькова произошел пожар. Загорелось 3 легковых автомобиля вблизи многоэтажки, повреждены гаражи и выбиты окна в рядом расположенных домах.
- Кроме этого, было попадание "Шахеда" и в Одессе – в результате атаки разрушен подъезд 9-этажного дома. К сожалению, также известно и о погибших – по состоянию на сейчас сообщается о 2 жертвах. Еще 8 человек, среди которых ребенок и беременная женщина, ранены.
- Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку на украинские населенные пункты. Он отметил, что нам нужно больше ПВО от партнеров, а также надо усиливать украинский воздушный щит. По его словам, больше систем ПВО, больше ракет для ПВО – это то, что сохраняет жизни