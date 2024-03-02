Так, у селі Великий Бурлук, що у Куп'янському районі, ворожий безпілотник влучили у будинок одного з мешканців. Чоловіку не вдалося пережити атаку росіян.

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Атака на Харківщину

Вночі об 00:20 у селі Великий Бурлук, що на Харківщині внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок. На жаль, не обійшлося без жертв – рятувальники вилучили тіло 76-річного чоловіка з-під завалів. Зазначається, що будівля вщент знищена.

Окрім цього, внаслідок обстрілу пошкоджена будівля інфраструктури телекомунікацій.

Прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Окрім зруйнованого будинку у Великих Бурлуках, раніше ввечері близько 19:00 російські військові вчергове обстріляли Купʼянськ. Попередньо, окупанти били по місту з артилерії. Наразі правоохоронці збирають докази російської агресії проти України.

Наслідки удару по будинку у Великих Бурлуках / фото обласної прокуратури

Російські удари "Шахедами"