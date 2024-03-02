Так, у селі Великий Бурлук, що у Куп'янському районі, ворожий безпілотник влучили у будинок одного з мешканців. Чоловіку не вдалося пережити атаку росіян.
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Атака на Харківщину
Вночі об 00:20 у селі Великий Бурлук, що на Харківщині внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок. На жаль, не обійшлося без жертв – рятувальники вилучили тіло 76-річного чоловіка з-під завалів. Зазначається, що будівля вщент знищена.
Окрім цього, внаслідок обстрілу пошкоджена будівля інфраструктури телекомунікацій.
Прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Окрім зруйнованого будинку у Великих Бурлуках, раніше ввечері близько 19:00 російські військові вчергове обстріляли Купʼянськ. Попередньо, окупанти били по місту з артилерії. Наразі правоохоронці збирають докази російської агресії проти України.
Наслідки удару по будинку у Великих Бурлуках / фото обласної прокуратури
Російські удари "Шахедами"
- В ніч проти 2 березня російські дрони-камікадзе атакували й Харків. Внаслідок удару по житловій інфраструктурі Шевченківського району міста Харкова сталася пожежа. Загорілося 3 легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки, пошкоджено гаражі та вибиті вікна у поруч розташованих будинках.
- Окрім цього, було влучання "Шахеда" й в Одесі – внаслідок атаки зруйновано під'їзд 9-поверхового будинку. На жаль, також відомо й про загиблих – станом на зараз повідомляється про 2 жертви. Ще 8 людей, серед яких дитина та вагітна жінка, поранено.
- Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку на українські населені пункти. Він наголосив, що нам потрібно більше ППО від партнерів, а також треба посилювати український повітряний щит. За його словами, більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя