Враг атаковал дронами Хмельнитчину: все, что известно об ударе 21 июня
Ночью 21 июня российские войска пытались атаковать Хмельницкую область с применением ударных дронов-камикадзе "Шахед". По предварительным данным, попаданий нет.
Взрывы около 5 утра подтвердили в Хмельницкой областной военной администрации. Детали атаки и удалось ли врагу достичь целей – рассказываем в материале 24 Канала.
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В воздушных силах предупреждали об опасности
Предварительно в воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе вражеских ракетных и дроновых атак в регионе. Около 3:40 в области объявили воздушную тревогу.
Уже около 5 утра очевидцы начали сообщать про звуки взрывов. Их подтвердили в Хмельницкой ОВА без уточнения каких-либо других деталей.
"В Хмельницкой области были слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях!", – говорилось в сообщении ОВА.
Отметим, что по состоянию на 05:22 тревога в Хмельницкой области была отменена.
Падение обломков в одной из общин
Суспильное со ссылкой на источники сообщило, что предварительно в результате попадания обломков повреждено здание в одной из общин Хмельницкого района. Отмечали, что на месте произошел пожар.
Впоследствии издание сообщило, что в общине, где из-за падения обломков загорелось здание, аварийные отключения электроэнергии.По информации "Хмельницкоблэнерго", без света осталась часть города и два села общины. Восстановить электроэнергию планируют около 8 часов утра.
В ОВА подтвердили падение обломков на гражданскую инфраструктуру. Отмечают, что обломки упали на гараж и хозяйственное здание в одной из общин области.
Пострадавших и погибших нет. Работают все соответствующие службы. Подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание,
– отметили в ОВА.
Фото последствий падения обломков беспилотника
Суспильное с места событий сообщило, что обломок вражеского дрона упал на крышу частного дома в одном из районов Хмельницкой области. Там погорело 80 квадратных метров площади, бытовая техника, зимняя одежда.
Отмечают, что здание – это гостевой дом и на пожаре там никого не было. В настоящее время владельцы дома ликвидируют последствия.
Последствия падения обломков в Хмельницкой области / Фото Суспільне
Уничтожено 6 "Шахедов"
Впоследствии командование Воздушных сил сообщило, что враг для атаки Хмельнитчины применил 6 ударных дронов-камикадзе. Все вражеские цели были уничтожены.
Ночью 21 июня враг нанес удар по северному направлению ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Все дроны-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных Сил на Хмельнитчине,
– говорится в сообщении.
Заметим, что враг в последние месяцы значительно чаще начал обстреливать украинские города, используя для атак разные типы ракет и ударные дроны-камикадзе "Шахед".