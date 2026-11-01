Россия атаковала Хмельницкую область: повреждена энергоинфраструктура, наблюдаются отключения электроэнергии

31 октября Хмельницкая область подверглась массированной атаке российских БПЛА. Силы противовоздушной обороны уничтожили значительное количество вражеских БПЛА, однако в результате ударов была повреждена энергетическая инфраструктура и произошли аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Каковы последствия атаки на Хмельницкую область?

За последние сутки российские войска массированно провели атаку на Хмельницкую область ударными БПЛА. Силы ПВО уничтожили значительное количество вражеских БПЛА.

В то же время в результате обстрела были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого в области зафиксировали аварийные отключения электроэнергии. Энергетики уже восстановили электроснабжение части потребителей. Восстановительные работы продолжаются, остальным абонентам электроснабжение планируется восстановить в ближайшее время.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Гражданская инфраструктура также не понесла повреждений.

Жителей Хмельницкой области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В воздушном пространстве Украины фиксируется значительное количество российских беспилотников. Жителей просят оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

В каких еще областях произошли отключения электроэнергии из-за атак?

Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому в нескольких областях произошли масштабные отключения электроэнергии.

В частности, в Киевской области в результате атаки дронов 1 ноября повреждены энергетические объекты в шести районах были повреждены энергетические объекты в шести районах. Кроме того, в Обуховском районе пострадала женщина, которую госпитализировали с ссадиной возле правой лопатки и острой стрессовой реакцией.

В Житомирской области из-за ударов В результате ударов по энергетической инфраструктуре без света остались более 650 населенных пунктов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, а информации о погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Ситуация остается сложной и в Днепропетровской области, где после ночных ударов без электроэнергии оказались почти 100 тысяч потребителей. Отключения зафиксировали в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах области. Над восстановлением электроснабжения там работают более 70 аварийных бригад.