Более 1700 поврежденных объектов в Хмельницкой области: Игнат объяснил, откуда взялись шокирующие числа

Местные власти сообщили, что в Хмельницкой области в результате ночного удара беспилотников повреждено 1 760 гражданских объектов. Однако руководство регионов по-разному может подходить к расчетам последствий атаки, из-за чего и появляются такие масштабные числа.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат, передает 24 Канал. Он подчеркнул, что последствия атаки на область не так катастрофичны, как их описывают.

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Откуда взялись такие повреждения

Юрий Игнат рассказал, что когда ПВО сбивает "Шахед" или другую воздушную цель, то происходит взрыв в воздухе. Разрывается зенитная ракета, разрывается боеприпас – от этого образуется взрывная волна.

От этого могут пострадать окна домов – у них очень мало шансов остаться невредимыми. Их оклеивают лентами именно для того, чтобы осколки не ранили людей. Если есть небольшое количество беспилотников или ракет над населенными пунктами, то во время воздушного боя такое развитие событий вполне вероятно.

Есть обломки, взрывная волна. Обломки обязательно возвращаются на землю. Именно поэтому мы просим людей идти в укрытие. Таким образом есть повреждение покрытия, тех самых окон – все по-разному считают объекты поражения,

– объяснил спикер.

Игнат добавил, что руководителям нужно с пониманием относиться к такой информации, чтобы не пугать население масштабными числами. Он подчеркнул, что не все "Шахеды" долетели до Хмельницкой области – часть сбили "по дороге".

Что известно об атаке на Хмельницкую область