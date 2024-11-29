Появились кадры поликлиники в Киеве, которая горела после атаки "Шахедов"

Ночью дроны атаковали украинскую столицу. Обломки беспилотников упали на поликлинику в Днепровском районе.

Власти показали, как выглядит медицинское учреждение после атаки российских "Шахедов", передает 24 Канал со ссылкой на КГВА.

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Россияне ударили по поликлинике в Киеве

В ночь на 29 ноября во время атаки дронов на Киев обломки беспилотника упали на двухэтажное здание поликлиники, в результате чего возник пожар.

Как сообщают СМИ, пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Впрочем, огонь был ранее ликвидирован усилиями местных жителей. В медучреждении – поврежденный фасад, почти разрушенная крыша, выбиты окна, а рядом образовалась огромная воронка.

Поликлиника после удара БПЛА / Фото Киев24

Известно об одном пострадавшем – это охранник поликлиники. У него – закрытый перелом левой бедренной кости.

Рядом с пораженным медицинским заведением обнаружено повреждение остекления окон и фасадных частей подъездов в трех многоэтажных жилых домах.

Последствия дроновой атаки в Днепровском районе / Фото КМВА

К слову, в КОВА уточнили, что тревога на Киевщине продолжалась почти 7 часов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены. Пострадавших и попаданий нет. В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены частный дом и хозяйственное сооружение. Повреждения незначительны – выбито остекление, иссечен фасад дома.